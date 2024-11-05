Только из-за снега? В Белгородской области за день произошло четыре серьёзных ДТП

В Губкине 42-летний пьяный водитель Mercedes-Benz C180 решил «полихачить» и превысил скорость. Справиться с управлением он не смог: автомобиль сначала выехал на встречную полосу, а потом и вовсе съехал с дороги. Машина насмерть сбила 29-летнего пешехода. Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.