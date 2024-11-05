Только из-за снега? В Белгородской области за день произошло четыре серьёзных ДТП

Posted 5 ноября, 09:33
Published 5 ноября, 09:33
Modified 5 ноября, 09:35
Updated 5 ноября, 09:35
В Губкине 42-летний пьяный водитель Mercedes-Benz C180 решил «полихачить» и превысил скорость. Справиться с управлением он не смог: автомобиль сначала выехал на встречную полосу, а потом и вовсе съехал с дороги. Машина насмерть сбила 29-летнего пешехода. Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Ещё одного пешехода сбили в Алексеевском округе. 67-летний местный житель ехал на Lada Kalina по улице Фрунзе в стороны Маяковской, когда сбил на 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая выжила, но получила травмы.
Без дорожных происшествий не обошлось и в Белгороде. На перекрёстке улиц Щорса и Костюкова столкнулись Ford Focus и Ford C-Max. В результате аварии 24-летняя водитель первого авто получила травмы, причины и обстоятельства ДТП только предстоит установить. В областном центре также вчера образовался «паровозик» из шести машин.
Четвёртая авария произошла в Белгородском районе. Там 66-летний водитель на Daewoo Nexia столкнулся с двигавшейся впереди «Газелью». Пострадали пассажирки легкового авто: 64-летняя женщина и 15-летняя девочка.