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Posted 8 ноября, 11:24

Published 8 ноября, 11:24

Modified 8 ноября, 11:26

Updated 8 ноября, 11:26

Полицейского в Белгородской области поймали пьяным за рулём

Белгородского полицейского уволят за пьяное ДТП

8 ноября 2024, 11:24
Фото: 1MI. Полицейского в Белгородской области поймали пьяным за рулём
Сюжет
ДТП
Сотрудник полиции Губкина сел пьяным за руль и допустил аварию. После проверки его уволят из органов, а затем накажут за нетрезвое вождение, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вчера, 7 ноября, в 23:00 в Губкине произошла авария с участием Lada Samara и Belgee. По предварительным данным, водитель первого авто не уступил дорогу второму, из-за чего обе машины получили механические повреждения. Из водителей и пассажиров никто не пострадал.

Проверка показала, что отечественным авто во внеслужебное время управлял 21-летний сотрудник губкинского ОМВД, который в тот момент находился в алкогольном опьянении. Водителя отстранили от управления транспортом и составили в отношении него административные материалы.

После завершения проверки мужчину уволят из органов внутренних дел, а затем он понесёт законное наказание.

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#Александра Склярова#Полицейский#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Губкин#Проверка#Увольнение#Белгород#Пьяное дтп
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