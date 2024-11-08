Белгородского полицейского уволят за пьяное ДТП

Posted 8 ноября, 11:24
Published 8 ноября, 11:24
Modified 8 ноября, 11:26
Updated 8 ноября, 11:26
Вчера, 7 ноября, в 23:00 в Губкине произошла авария с участием Lada Samara и Belgee. По предварительным данным, водитель первого авто не уступил дорогу второму, из-за чего обе машины получили механические повреждения. Из водителей и пассажиров никто не пострадал.
Проверка показала, что отечественным авто во внеслужебное время управлял 21-летний сотрудник губкинского ОМВД, который в тот момент находился в алкогольном опьянении. Водителя отстранили от управления транспортом и составили в отношении него административные материалы.
После завершения проверки мужчину уволят из органов внутренних дел, а затем он понесёт законное наказание.