У белгородца изъяли автомобиль для нужд СВО. Как это случилось?

У севшего за руль пьяным белгородца конфисковали авто и передали его военным

Сюжет СВО

Жителя Валуйского округа лишили водительских прав из-за пьяного вождения, но тот всё равно, будучи нетрезвым, сел за руль автомобиля, чтобы доехать до магазина. В наказание суд решил конфисковать транспорт и передать на СВО, сообщили в пресс-службе УФССП региона.