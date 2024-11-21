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Posted 21 ноября, 08:03

Published 21 ноября, 08:03

Modified 21 ноября, 08:03

Updated 21 ноября, 08:03

Конфискованную у белгородца «Ладу» передали в Минобороны

У белгородца изъяли автомобиль для нужд СВО. Как это случилось?

21 ноября 2024, 08:03
Фото: 1MI. Конфискованную у белгородца «Ладу» передали в Минобороны

У севшего за руль пьяным белгородца конфисковали авто и передали его военным

Сюжет
СВО
Жителя Валуйского округа лишили водительских прав из-за пьяного вождения, но тот всё равно, будучи нетрезвым, сел за руль автомобиля, чтобы доехать до магазина. В наказание суд решил конфисковать транспорт и передать на СВО, сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Житель Валуйского округа, которого ранее лишили водительских прав из-за нетрезвого вождения, вновь сел за руль, будучи пьяным, чтобы добраться до магазина. Однако на пути ему встретился сотрудник ГАИ, который остановил подозрительную машину.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

В наказание суд решил конфисковать у белгородца автомобиль как орудие преступления и обратить его в доход государства. Затем Lada Vesta передали в Минобороны РФ для нужд СВО.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автомобиль#Конфискация#Белгород#Минобороны#Валуйский горокруг#СВО
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