У белгородца изъяли автомобиль для нужд СВО. Как это случилось?

Posted 21 ноября, 08:03
Published 21 ноября, 08:03
Modified 21 ноября, 08:03
Updated 21 ноября, 08:03
Житель Валуйского округа, которого ранее лишили водительских прав из-за нетрезвого вождения, вновь сел за руль, будучи пьяным, чтобы добраться до магазина. Однако на пути ему встретился сотрудник ГАИ, который остановил подозрительную машину.
Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).
В наказание суд решил конфисковать у белгородца автомобиль как орудие преступления и обратить его в доход государства. Затем Lada Vesta передали в Минобороны РФ для нужд СВО.