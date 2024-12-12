Белгородский сенатор попросила правительство РФ наладить интернет в приграничье

Posted 12 декабря, 15:05
Published 12 декабря, 15:05
Modified 12 декабря, 15:05
Updated 12 декабря, 15:05
На пленарном заседании Совета Федерации сенатор от Белгородской области Жанна Чефранова обратилась к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой наладить качество связи и интернета в приграничных районах региона. В случае повреждений при обстрелах, добавила государственный деятель, нужно восстанавливать связь в кратчайшие сроки.
Она отметила, что хороший интернет крайне важен для детей, которые обучаются в дистанционном формате.
«Интернет — это не просто удобство, а критически важный элемент для всех сфер жизни. Особое внимание уделила тому, что многие наши белгородские дети учатся в дистанционном или смешанном формате, и для процесса обучения интернет действительно очень важен. Качественная связь необходима и для эффективной работы информационно-медицинской системы, которая требует постоянного доступа к данным и оперативного взаимодействия между медицинскими учреждениями», — объяснила свою просьбу Чефранова.