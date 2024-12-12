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Posted 12 декабря, 15:05

Published 12 декабря, 15:05

Modified 12 декабря, 15:05

Updated 12 декабря, 15:05

Жанна Чефранова

Белгородский сенатор попросила правительство РФ наладить интернет в приграничье

12 декабря 2024, 15:05
Фото: прямой эфир заседания. Жанна Чефранова
Сюжет
Новости Белгорода
Жанна Чефранова отметила, что интернет важен для обучения детей в школах в дистанционном формате, поэтому в случае повреждений при атаках его также следует быстро восстанавливать. О своей просьбе сенатор от региона рассказала в личном Telegram-канале.

На пленарном заседании Совета Федерации сенатор от Белгородской области Жанна Чефранова обратилась к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой наладить качество связи и интернета в приграничных районах региона. В случае повреждений при обстрелах, добавила государственный деятель, нужно восстанавливать связь в кратчайшие сроки.

Она отметила, что хороший интернет крайне важен для детей, которые обучаются в дистанционном формате.

«Интернет — это не просто удобство, а критически важный элемент для всех сфер жизни. Особое внимание уделила тому, что многие наши белгородские дети учатся в дистанционном или смешанном формате, и для процесса обучения интернет действительно очень важен. Качественная связь необходима и для эффективной работы информационно-медицинской системы, которая требует постоянного доступа к данным и оперативного взаимодействия между медицинскими учреждениями», — объяснила свою просьбу Чефранова.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Интернет#Сенатор#Новости Белгорода#Жанна чефранова#Сотовая связь#Белгород#Мобильная связь
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