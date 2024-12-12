Белгородский сенатор попросила правительство РФ наладить интернет в приграничье

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Жанна Чефранова отметила, что интернет важен для обучения детей в школах в дистанционном формате, поэтому в случае повреждений при атаках его также следует быстро восстанавливать. О своей просьбе сенатор от региона рассказала в личном Telegram-канале.