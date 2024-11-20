Рожать, пока работает «рожалка»? Белгородский сенатор высказалась о словах депутата

Posted 20 ноября, 07:27
Published 20 ноября, 07:27
Modified 20 ноября, 07:27
Updated 20 ноября, 07:27
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков выступил против абортов и призвал женщин рожать до тех пор, «пока „рожалка“ работает». Такие слова сильно возмутили общественность.
Высказывание депутата прокомментировала сенатор Совфеда от Белгородской области Жанна Чефранова.
«Как можно комментировать хамское отношение к женщине, к матери, к супруге, к дочери, к будущей маме? Я просто хочу сказать, что такая публичная позиция недопустима, а личная не менее неприятна», — начала Чефранова.
По её словам, мотивировать женщин к рождению детей нужно другими способами, а начать стоит с вопросов, которые останавливают молодых людей в создании семьи.
«Необходимы новые законодательные инициативы, реальная помощь и создание условий для жизни молодой семьи. Я говорю про жильё, предоставление среднего заработка по региону на весь период, пока мама ухаживает за младенцем, в том числе маме-студентке. Обеспечение возможности молодым студенческим семьям продолжить образование. Не в академический отпуск идти, что повышает риски, что люди не вернутся „за образованием“, а предусмотреть этапность продолжения образования, занятия наукой. Мамы и папы должны быть образованные, современные, развивающиеся сами и развивающие всесторонне ребенка», — предложила сенатор.
Также Чефранова отметила, что можно сделать мини-ясли, а также запустить государственную положительную информационную кампанию.
Позже Ильтяков отметил, что СВО на Украине может идти из-за «таких вот событий, когда искусственно прерывают беременность». За его высказывания на него подали заявление в прокуратуру, но жалобу он назвал абсурдной.