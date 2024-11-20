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Posted 20 ноября, 07:27

Published 20 ноября, 07:27

Modified 20 ноября, 07:27

Updated 20 ноября, 07:27

Жанна Чефранова

Рожать, пока работает «рожалка»? Белгородский сенатор высказалась о словах депутата

20 ноября 2024, 07:27
Фото: страница Жанны Чефрановой. Жанна Чефранова

Сенатор Чефранова прокомментировала слова депутата про женскую «рожалку»

Сенатор от Белгородской области Жанна Чефранова прокомментировала слова Александра Ильтякова, призвавшего женщин рожать, пока работает «рожалка». Такое отношение к женщинам она назвала хамским.

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков выступил против абортов и призвал женщин рожать до тех пор, «пока „рожалка“ работает». Такие слова сильно возмутили общественность.

Высказывание депутата прокомментировала сенатор Совфеда от Белгородской области Жанна Чефранова.

«Как можно комментировать хамское отношение к женщине, к матери, к супруге, к дочери, к будущей маме? Я просто хочу сказать, что такая публичная позиция недопустима, а личная не менее неприятна», — начала Чефранова.

По её словам, мотивировать женщин к рождению детей нужно другими способами, а начать стоит с вопросов, которые останавливают молодых людей в создании семьи.

«Необходимы новые законодательные инициативы, реальная помощь и создание условий для жизни молодой семьи. Я говорю про жильё, предоставление среднего заработка по региону на весь период, пока мама ухаживает за младенцем, в том числе маме-студентке. Обеспечение возможности молодым студенческим семьям продолжить образование. Не в академический отпуск идти, что повышает риски, что люди не вернутся „за образованием“, а предусмотреть этапность продолжения образования, занятия наукой. Мамы и папы должны быть образованные, современные, развивающиеся сами и развивающие всесторонне ребенка», — предложила сенатор.

Также Чефранова отметила, что можно сделать мини-ясли, а также запустить государственную положительную информационную кампанию.

Позже Ильтяков отметил, что СВО на Украине может идти из-за «таких вот событий, когда искусственно прерывают беременность». За его высказывания на него подали заявление в прокуратуру, но жалобу он назвал абсурдной.

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