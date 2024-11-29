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Posted 29 ноября, 17:00

Published 29 ноября, 17:00

Modified 29 ноября, 17:02

Updated 29 ноября, 17:02

Интернет-сервисы

Россияне жалуются на работу операторов связи, банков и доставки: что произошло?

29 ноября 2024, 17:00
Фото: 1MI. Интернет-сервисы
Сюжет
Новости Белгорода
Как сообщили в РКН, в работе сервисов банков, служб доставки и операторов связи произошёл массовый сбой. Предварительно, проблема в облачном сервисе.

Сегодня многие пользователи сервисов банков, мобильных операторов и служб доставки пожаловались на плохую работу сервисов. Как сообщает Роскомнадзор, в системах произошёл массовый сбой в их режиме работы.

«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», — пишут РИА Новости.

Предварительно, это произошло из-за технических неполадок в облачном сервисе, использующемся для обеспечения работы этих платформ.

В середине месяца на другой сбой коснулся пользователей интернета в Белгороде. К тому же, перебой в работе систем стал причиной возникновения проблем с вызовом скорой помощи.

Из-за масштабного сбоя у белгородцев были проблемы с вызовом скорой помощи
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