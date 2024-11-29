Россияне жалуются на работу операторов связи, банков и доставки: что произошло?

Posted 29 ноября, 17:00
Published 29 ноября, 17:00
Modified 29 ноября, 17:02
Updated 29 ноября, 17:02
Сегодня многие пользователи сервисов банков, мобильных операторов и служб доставки пожаловались на плохую работу сервисов. Как сообщает Роскомнадзор, в системах произошёл массовый сбой в их режиме работы.
«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», — пишут РИА Новости.
Предварительно, это произошло из-за технических неполадок в облачном сервисе, использующемся для обеспечения работы этих платформ.
В середине месяца на другой сбой коснулся пользователей интернета в Белгороде. К тому же, перебой в работе систем стал причиной возникновения проблем с вызовом скорой помощи.