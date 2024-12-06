Чем закончилась эпопея с увольнением директора зоопарка в Белгородской области?

Posted 6 декабря, 06:58
Published 6 декабря, 06:58
Modified 6 декабря, 07:00
Updated 6 декабря, 07:00
Директор старооскольского зоопарка совершал сделки, связанные с арендой принадлежащего ему и другому сотруднику транспорта, без согласия наблюдательного совета. Нарушения выявила прокуратура.
Главе администрации Старооскольского горокруга из-за этой истории внесли представление. Директору зоопарка сделали выговор, а затем уволили «из-за истечения срока трудового договора».
С такой формулировкой не согласился прокурор. Он потребовал признать приказ о привлечении директора зоопарка к дисциплинарной ответственности незаконным и изменить основание на «увольнение в связи с утратой доверия».
Старооскольский городской суд с требованиями согласился, однако областной это решение отменил. Вместе с тем Первый кассационный суд общей юрисдикции согласился с прокурором — решение городского суда в итоге оставили в силе.