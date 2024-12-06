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Posted 6 декабря, 06:58

Published 6 декабря, 06:58

Modified 6 декабря, 07:00

Updated 6 декабря, 07:00

Директора старооскольского зоопарка уволили в связи с утратой доверия

Чем закончилась эпопея с увольнением директора зоопарка в Белгородской области?

6 декабря 2024, 06:58
Фото: 1MI.

Директора старооскольского зоопарка уволили в связи с утратой доверия

Сюжет
Новости Старого Оскола
Именно такой формулировки добивалась прокуратура. При этом изначально указывалось, что директора уволили из-за истечения срока трудового договора. Решение пересматривали в нескольких инстанциях.

Директор старооскольского зоопарка совершал сделки, связанные с арендой принадлежащего ему и другому сотруднику транспорта, без согласия наблюдательного совета. Нарушения выявила прокуратура.

Главе администрации Старооскольского горокруга из-за этой истории внесли представление. Директору зоопарка сделали выговор, а затем уволили «из-за истечения срока трудового договора».

С такой формулировкой не согласился прокурор. Он потребовал признать приказ о привлечении директора зоопарка к дисциплинарной ответственности незаконным и изменить основание на «увольнение в связи с утратой доверия».

Старооскольский городской суд с требованиями согласился, однако областной это решение отменил. Вместе с тем Первый кассационный суд общей юрисдикции согласился с прокурором — решение городского суда в итоге оставили в силе.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Увольнение#Новости Старого Оскола#Белгород#Утрата доверия
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