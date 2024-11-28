Без причины? Белгородцы просят разобраться, почему уволили директора прогимназии

В то же время у других горожан возникли вопросы к такому названию, как «прогимназия». Замгубернатора по образованию Андрей Милёхин объяснил, что их учредили ещё в 1864 году, а сейчас это вид общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (с 4 до 10 лет).