Без причины? Белгородцы просят разобраться, почему уволили директора прогимназии

Posted 28 ноября, 16:36
Published 28 ноября, 16:36
Modified 28 ноября, 16:36
Updated 28 ноября, 16:36
Родители учеников «Прогимназии № 51» просят восстановить в должности учителя и бывшего директора школы Людмилу Бойченко. По словам белгородцев, её сняли с поста якобы без объяснения причин.
Летом в Белгороде произошла странная история с увольнением директоров. После этого свой пост покинул глава управления образования в Белгороде Михаил Шейченко. Прокуратура нашла нарушения в процедуре увольнения и попыталась помочь уволенным, но суд оказался против.
«Уволить такого директора — большая ошибка. Людмила Николаевна — высококвалифицированный профессионал, умная, чуткая, добрая. От лица родительского комитета просим пересмотреть вопрос об увольнении и вернуть Людмилу Николаевну в должности директора МБОУ „Прогимназия № 51“, — пишут горожане в соцсетях.
Мэр Валентин Демидов сообщил, что решение о расторжении контракта принималось «по обоюдному согласию с Людмилой Николаевной». Ей предложили другую руководящую должность в системе образования Белгорода.
В то же время у других горожан возникли вопросы к такому названию, как «прогимназия». Замгубернатора по образованию Андрей Милёхин объяснил, что их учредили ещё в 1864 году, а сейчас это вид общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (с 4 до 10 лет).