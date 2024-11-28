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Posted 28 ноября, 16:36

Published 28 ноября, 16:36

Modified 28 ноября, 16:36

Updated 28 ноября, 16:36

Белгородцы сообщили об увольнении директора прогимназии

Без причины? Белгородцы просят разобраться, почему уволили директора прогимназии

Обновлено 28 ноября 2024, 16:36
Фото: 1MI. Белгородцы сообщили об увольнении директора прогимназии

Белгородцы требуют восстановить в должности директора прогимназии

Сюжет
Новости Белгорода
История с увольнением руководителей образовательных учреждений Белгорода тянется с лета и, как оказалось, продолжается до сих пор. Родители учеников требуют восстановить уволенных в должности. Что отвечают в мэрии Белгорода?

Родители учеников «Прогимназии № 51» просят восстановить в должности учителя и бывшего директора школы Людмилу Бойченко. По словам белгородцев, её сняли с поста якобы без объяснения причин.

Летом в Белгороде произошла странная история с увольнением директоров. После этого свой пост покинул глава управления образования в Белгороде Михаил Шейченко. Прокуратура нашла нарушения в процедуре увольнения и попыталась помочь уволенным, но суд оказался против.

«Уволить такого директора — большая ошибка. Людмила Николаевна — высококвалифицированный профессионал, умная, чуткая, добрая. От лица родительского комитета просим пересмотреть вопрос об увольнении и вернуть Людмилу Николаевну в должности директора МБОУ „Прогимназия № 51“, — пишут горожане в соцсетях.

Мэр Валентин Демидов сообщил, что решение о расторжении контракта принималось «по обоюдному согласию с Людмилой Николаевной». Ей предложили другую руководящую должность в системе образования Белгорода.

В то же время у других горожан возникли вопросы к такому названию, как «прогимназия». Замгубернатора по образованию Андрей Милёхин объяснил, что их учредили ещё в 1864 году, а сейчас это вид общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (с 4 до 10 лет).

Суд принял неожиданное решение по истории с уволенными директорами школ Белгорода
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Директор школы#Белгород#Прогимназия 51
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