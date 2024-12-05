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Posted 5 декабря, 08:17

Published 5 декабря, 08:17

Modified 5 декабря, 08:19

Updated 5 декабря, 08:19

Андрей Гоц

Не только из «Барса»: Гоца уволили с должности главы белгородского Экоохотнадзора

5 декабря 2024, 08:17
Фото: страница Андрея Гоца в ВК. Андрей Гоц

Гоц лишился должности начальника белгородского управления Экоохотнадзора

Сюжет
Новости Белгорода
Этот пост он не занимает с 5 декабря. Две недели назад чиновник приостановил госконтракт и ушёл добровольцем в «Барс-Белгород». Однако спустя время разгорелся скандал.

Андрей Гоц больше не начальник управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области. От этой должности он освобождён с 5 декабря, сообщили в региональном правительстве.

Гоц ещё при экс-губернаторе Евгении Савченко был начальником управления региональной безопасности. С 2021 года чиновник возглавлял управление Экоохотнадзора.

В ноябре 2024 года стало известно, что Гоц, как и некоторые другие члены правительства, решил присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Белгород». Контракт с Минобороны он подписал две недели назад.

3 декабря машину, за рулём которой был Гоц, остановили сотрудники ДПС. Сообщалось, что чиновник якобы отказался от прохождения медосвидетельствования, однако затем появилась информация, что анализы он всё-таки сдал. Тем не менее обстоятельствами инцидента заинтересовались в региональном правительстве.

5 декабря вышло официальное сообщение о том, что Гоца исключили из отряда «Барс-Белгород».

Правительство подтвердило увольнение Гоца из отряда «Барс-Белгород»
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Увольнение#Новости Белгорода#Должность#Белгород#Экоохотнадзор#Андрей Гоц#Барс-Белгород
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