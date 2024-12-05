Не только из «Барса»: Гоца уволили с должности главы белгородского Экоохотнадзора

Posted 5 декабря, 08:17
Published 5 декабря, 08:17
Modified 5 декабря, 08:19
Updated 5 декабря, 08:19
Андрей Гоц больше не начальник управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области. От этой должности он освобождён с 5 декабря, сообщили в региональном правительстве.
Гоц ещё при экс-губернаторе Евгении Савченко был начальником управления региональной безопасности. С 2021 года чиновник возглавлял управление Экоохотнадзора.
В ноябре 2024 года стало известно, что Гоц, как и некоторые другие члены правительства, решил присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Белгород». Контракт с Минобороны он подписал две недели назад.
3 декабря машину, за рулём которой был Гоц, остановили сотрудники ДПС. Сообщалось, что чиновник якобы отказался от прохождения медосвидетельствования, однако затем появилась информация, что анализы он всё-таки сдал. Тем не менее обстоятельствами инцидента заинтересовались в региональном правительстве.
5 декабря вышло официальное сообщение о том, что Гоца исключили из отряда «Барс-Белгород».