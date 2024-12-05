Не только из «Барса»: Гоца уволили с должности главы белгородского Экоохотнадзора

3 декабря машину, за рулём которой был Гоц, остановили сотрудники ДПС. Сообщалось, что чиновник якобы отказался от прохождения медосвидетельствования, однако затем появилась информация, что анализы он всё-таки сдал. Тем не менее обстоятельствами инцидента заинтересовались в региональном правительстве.