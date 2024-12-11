Белгородских детей кормили подозрительным сыром и сливочным маслом

Posted 11 декабря, 13:53
Published 11 декабря, 13:53
Modified 11 декабря, 13:53
Updated 11 декабря, 13:53
Несоответствие по показателям «стерины» заметили в сырах брянской компании «Брасовские сыры». Из-за этого в продукции могут находиться не заявленные в составе растительные масла и жиры.
Также претензии возникли к сливочному маслу курского производителя «Молочные берега» и брянского — «Горизонт». В них обнаружили стерины и отклонение по жирно-кислотному составу.
О фальсификатах сообщили владельцам и поставщикам партий, а также отвечающим за такие нарушения ведомствам.
Серьёзные нарушения ранее выявили в молоке, сыре и сливочном масле. Также по итогам проверки детских садов и школ выяснилось, что детей кормили мясом сомнительного качества.