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Posted 11 декабря, 13:53

Published 11 декабря, 13:53

Modified 11 декабря, 13:53

Updated 11 декабря, 13:53

В Белгородской области нашли фальсифицированное сливочное масло

Белгородских детей кормили подозрительным сыром и сливочным маслом

11 декабря 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области нашли фальсифицированное сливочное масло

Фальсификат нашли в белгородских школах и детсадах

Сюжет
Новости Белгорода
Во второй половине ноября специалисты управления Россельхознадзора проверили 18 социальных учреждений Белгородской области в поисках фальсификата среди продуктов. В итоге обнаружена подозрительная молочка.

Несоответствие по показателям «стерины» заметили в сырах брянской компании «Брасовские сыры». Из-за этого в продукции могут находиться не заявленные в составе растительные масла и жиры.

Также претензии возникли к сливочному маслу курского производителя «Молочные берега» и брянского — «Горизонт». В них обнаружили стерины и отклонение по жирно-кислотному составу.

О фальсификатах сообщили владельцам и поставщикам партий, а также отвечающим за такие нарушения ведомствам.

Серьёзные нарушения ранее выявили в молоке, сыре и сливочном масле. Также по итогам проверки детских садов и школ выяснилось, что детей кормили мясом сомнительного качества.

Белгородских школьников и детсадовцев кормили мясом и сыром сомнительного качества
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Сливочное масло#Фальсификат#Новости Белгорода#Сыр#Молочная продукция#Белгород
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