Белгородских школьников и детсадовцев кормили мясом и сыром сомнительного качества

Posted 26 ноября, 12:44
Published 26 ноября, 12:44
Modified 26 ноября, 12:44
Updated 26 ноября, 12:44
Претензии возникли сразу к нескольким учреждениям. Так, например, в Покровской общеобразовательной школе в Ивнянском районе в морозилке хранилось 3,8 кг бескостной говядины, у которой отсутствовала информация о дате выработки и изготовителе.
Нельзя было установить, что это за товары, когда они были сделаны и где, были ли на них документы, которые подтверждают, откуда они и в каком состоянии. Эти товары изъяли.
Самостоятельно по той же причине утилизировали 5,5 кг мяса говядины и 8,8 кг мяса птицы в Курасовской средней школе Ивнянского района. Продукция хранилась в упаковке от хлебобулочных изделий и без маркировки.
Аналогичные нарушения выявили в столовых средних школ № 1 и № 3, детского сада № 8 Алексеевского округа. Не сообщается, где именно, но специалисты обнаружили почти 50 кг полуфабрикатов, мясной и рыбной продукции неизвестного происхождения и без указания сроков годности. А в детском саду № 8 на сыр «Гауда Премиум» от «Брасовских сыров» представили недействительную уже как полгода декларацию о соответствии.
В Рождественской и Селивановской средних школах Валуйского округа, средней школе № 4 Нового Оскола в морозильных камерах с продуктами не работали термометры, то есть нельзя было узнать точную температуру хранения.
Специалистами были взяты образцы продукции и переданы для анализа в Белгородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Сведения о выявленных нарушениях передали в прокуратуру и министерство образования для принятия соответствующих мер.