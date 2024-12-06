В сливочном масле, сыре и молоке в Белгородской области нашли серьёзные нарушения

Posted 6 декабря, 09:23
Published 6 декабря, 09:23
Modified 6 декабря, 09:23
Updated 6 декабря, 09:23
Специалисты Белгородской испытательной лаборатории в ноябре проверили 40 проб различной молочной продукции, среди которой обнаружили нарушения.
Так, в 11 образцах выявили жиры немолочного происхождения: из них пять нарушений нашли в сливочном масле, пять — в сыре, одно — в питьевом молоке. Результаты испытаний передали в управление Россельхознадзора.
Специалисты добавили, что натуральная молочная продукция характеризуется жирно-кислотным составом. Состав стериновой фракции зависит от природы жира: при молочном жире в составе должен находиться только холестерин, при растительном могут быть фитостерины. По наличию этих стеринов можно судить о содержании растительного масла.