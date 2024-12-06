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Posted 6 декабря, 09:23

Published 6 декабря, 09:23

Modified 6 декабря, 09:23

Updated 6 декабря, 09:23

Фальсифицированную молочку обнаружили в Белгородской области

В сливочном масле, сыре и молоке в Белгородской области нашли серьёзные нарушения

6 декабря 2024, 09:23
Фото: 1MI. Фальсифицированную молочку обнаружили в Белгородской области
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Новости Белгорода
В продукции выявили жиры немолочного происхождения. Фальсификат обнаружили в 11 образцах, отметили в пресс-службе межрегионального Россельхознадзора.

Специалисты Белгородской испытательной лаборатории в ноябре проверили 40 проб различной молочной продукции, среди которой обнаружили нарушения.

Так, в 11 образцах выявили жиры немолочного происхождения: из них пять нарушений нашли в сливочном масле, пять — в сыре, одно — в питьевом молоке. Результаты испытаний передали в управление Россельхознадзора.

Специалисты добавили, что натуральная молочная продукция характеризуется жирно-кислотным составом. Состав стериновой фракции зависит от природы жира: при молочном жире в составе должен находиться только холестерин, при растительном могут быть фитостерины. По наличию этих стеринов можно судить о содержании растительного масла.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Молоко#Сливочное масло#Фальсификат#Новости Белгорода#Сыр#Белгород
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