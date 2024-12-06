В сливочном масле, сыре и молоке в Белгородской области нашли серьёзные нарушения

Специалисты добавили, что натуральная молочная продукция характеризуется жирно-кислотным составом. Состав стериновой фракции зависит от природы жира: при молочном жире в составе должен находиться только холестерин, при растительном могут быть фитостерины. По наличию этих стеринов можно судить о содержании растительного масла.