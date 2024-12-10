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Posted 10 декабря, 13:27

Published 10 декабря, 13:27

Modified 10 декабря, 13:27

Updated 10 декабря, 13:27

Услуги такси подорожали и в Белгороде

Поездки в такси подорожали за год на 30%. Цены будут расти и дальше?

10 декабря 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney. Услуги такси подорожали и в Белгороде

Средний тариф на поездку в такси вырос с начала года

Поездка на такси рискует стать элементом роскоши. Как выяснили журналисты «Парламентской газеты», цены с начала 2024 года по состоянию на октябрь выросли примерно на 30%. И сбавлять темпы роста не собираются.

С начала 2024 года средний тариф на поездку в такси увеличился на 13,8%, согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ. В Общественном совете по развитию такси цифры другие: во всех регионах страны они выросли примерно на 30%.

Наиболее заметный рост цен на перевозки наблюдается в Москве — на 25,2% и Московской области — на 18,6%.

Законодательство не регулирует цены на услуги такси, они устанавливаются перевозчиками самостоятельно. Стоимость зависит от различных факторов, таких как спрос, предложение, погодные условия, количество активных водителей на линии и других.

Одни только цены на отечественные авто, то есть основную часть регионального парка такси, выросли на 13,1%, а стоимость услуг технического обслуживания — на 11,14%. Но выросла и зарплата таксистов — на 11,5%, рассказали в Росстате.

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В ближайшее время тарифы не стабилизируются, считает председатель Совета по такси Ирина Зарипова. Скорее наоборот, ведь продолжат расти расходы на авто и запчасти, высокая ключевая ставка увеличила затраты на лизинг и кредитование.

Новые законопроекты тоже не способствуют урегулированию цен. Никаких мер господдержки отрасли правительство не планирует, только ужесточает требования к перевозчикам.

Эксперты считают, что тарифы будут расти согласно реальной инфляции.

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#Валерия Колесникова#Общество#Такси#Стоимость#Тарифы#Белгород#Поездки
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