Поездки в такси подорожали за год на 30%. Цены будут расти и дальше?

Posted 10 декабря, 13:27
Published 10 декабря, 13:27
Modified 10 декабря, 13:27
Updated 10 декабря, 13:27
С начала 2024 года средний тариф на поездку в такси увеличился на 13,8%, согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ. В Общественном совете по развитию такси цифры другие: во всех регионах страны они выросли примерно на 30%.
Наиболее заметный рост цен на перевозки наблюдается в Москве — на 25,2% и Московской области — на 18,6%.
Законодательство не регулирует цены на услуги такси, они устанавливаются перевозчиками самостоятельно. Стоимость зависит от различных факторов, таких как спрос, предложение, погодные условия, количество активных водителей на линии и других.
Одни только цены на отечественные авто, то есть основную часть регионального парка такси, выросли на 13,1%, а стоимость услуг технического обслуживания — на 11,14%. Но выросла и зарплата таксистов — на 11,5%, рассказали в Росстате.
В ближайшее время тарифы не стабилизируются, считает председатель Совета по такси Ирина Зарипова. Скорее наоборот, ведь продолжат расти расходы на авто и запчасти, высокая ключевая ставка увеличила затраты на лизинг и кредитование.
Новые законопроекты тоже не способствуют урегулированию цен. Никаких мер господдержки отрасли правительство не планирует, только ужесточает требования к перевозчикам.
Эксперты считают, что тарифы будут расти согласно реальной инфляции.