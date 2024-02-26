ФАС получила более 300 жалоб от пассажиров и водителей на «Яндекс. Такси»

Из-за действующего до конца 2024 года моратория на проверки IT-компаний ФАС не может применить меры реагирования. Однако известно, что только за 2023 год поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей «Яндекс. Такси». Все они касались стоимости поездок и мер, которые агрегатор применяет в связи с блокировками.