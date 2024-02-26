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Такси

ФАС получила более 300 жалоб от пассажиров и водителей на «Яндекс. Такси»

26 февраля 2024, 08:45
Фото: 1MI
Такси

Антимонопольщики прокомментировали ситуацию с ценами на такси

Проблемы с ценообразованием заметили в «Яндекс. Такси», сообщили в Федеральном антимонопольной службе. За год поступило более 300 жалоб от пассажиров и от водителей. Подробности «Известиям» сообщил заместитель руководителя службы Пётр Иванов.

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появились вопросы к «Яндекс. Такси» из-за ценообразования. Этот алгоритм компания не раскрывает в полном объёме, поэтому служба проводит анализ практик ценообразования агрегаторов такси.

Из-за действующего до конца 2024 года моратория на проверки IT-компаний ФАС не может применить меры реагирования. Однако известно, что только за 2023 год поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей «Яндекс. Такси». Все они касались стоимости поездок и мер, которые агрегатор применяет в связи с блокировками.

Насчёт проблемы с блокировками ФАС направила письмо с требованием уточнить в документах возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности, однако компания пока не исполнила требования в полной мере.

Что касается комиссии для водителей, в «Яндекс. Такси» она составляет около 28%, что является, по мнению службы, слишком высокой платой. ФАС потребовала снизить комиссию до «конкурентного уровня», но это исполнено пока не было.

Ранее стало известно, что «Яндекс. Такси» занимает лидирующую позицию на рынке служб для заказа легкового авто на территории России.

«Яндекс. Такси» занимает доминирующее положение на российском рынке
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