Полицейские обнаружили 27 свёртков с наркотиками у пассажира такси под Белгородом

Против белгородца возбудили два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.