Полицейские обнаружили 27 свёртков с наркотиками у пассажира такси под Белгородом

Posted 12 ноября, 14:22
Published 12 ноября, 14:22
Modified 12 ноября, 14:22
Updated 12 ноября, 14:22
В кармане куртки у молодого человека нашли 27 синих свёртков. Их отправили на экспертизу и установили, что внутри был запечатан мефедрон.
Предположительно, подозреваемый хотел сбыть наркотик. Один свёрток был найден в тайнике в лесу и, по всей видимости, предназначался покупателю.
Против белгородца возбудили два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Пока парня только привлекли к административной ответственности за отказ в медосвидетельствовании (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ).