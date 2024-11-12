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Posted 12 ноября, 14:22

Published 12 ноября, 14:22

Modified 12 ноября, 14:22

Updated 12 ноября, 14:22

Наркотики нашли в кармане задержанного

Полицейские обнаружили 27 свёртков с наркотиками у пассажира такси под Белгородом

12 ноября 2024, 14:22
Фото: МВД по Белгородской области. Наркотики нашли в кармане задержанного

Белгородца подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

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Новости Белгорода
Сотрудники Госавтоинспекции остановили такси в посёлке Северный, но обратили внимание отнюдь не на водителя. Странно себя вёл 18-летний пассажир. Полицейские предположили, что он употреблял наркотики. Решили провести досмотр и не прогадали.

В кармане куртки у молодого человека нашли 27 синих свёртков. Их отправили на экспертизу и установили, что внутри был запечатан мефедрон.

Предположительно, подозреваемый хотел сбыть наркотик. Один свёрток был найден в тайнике в лесу и, по всей видимости, предназначался покупателю.

Против белгородца возбудили два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Пока парня только привлекли к административной ответственности за отказ в медосвидетельствовании (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ).

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