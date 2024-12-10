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Posted 10 декабря, 07:11

Published 10 декабря, 07:11

Modified 10 декабря, 07:13

Updated 10 декабря, 07:13

Брошенный кенгурёнок

Кенгурёнка в ростовском зоопарке назвали в честь погибшей в Белгороде Гранди

10 декабря 2024, 07:11
Фото: РИА «Новости». Брошенный кенгурёнок
Сюжет
Зоопарк
В конце ноября в Южном парке птиц «Малинки» начали выхаживать четырёхмесячную самочку кенгуру. Её бросила мама, поэтому опеку над малышкой взяли специалисты учреждения, пишет РИА «Новости».

Сначала ей дали временное имя Фисташка, а после организовали конкурс на предложения от посетителей. Вариантов было много, но остановились на Гранди — в честь кенгуру, погибшей при обстреле Белгорода.

«Гибель милого и беззащитного животного в Белгороде для нас всех стала личной трагедией… И когда объявили конкурс, к нам пришло от ростовчан огромное количество предложений назвать нашу красавицу Гранди, что мы и сделали. Теперь, когда смотрим на неё, есть ощущение, словно она возродилась на нашей земле, и будет всем нам дарить тепло и радость», — рассказала руководитель пресс-службы парка Анастасия Гулова.

Маленькая Гранди хорошо себя чувствует, очень любопытная и активная, отлично питается. Ей дают козье молоко, листья салата, морковку и сено.

Выводить в естественную среду обитания кенгурёнка пока не планируют. Для неё сделают отдельный вольер, а с восьми месяцев будут знакомить с другими сородичами.

Видео: РИА «Новости». Брошенный кенгурёнок
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