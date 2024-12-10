Кенгурёнка в ростовском зоопарке назвали в честь погибшей в Белгороде Гранди

Posted 10 декабря, 07:11
Published 10 декабря, 07:11
Modified 10 декабря, 07:13
Updated 10 декабря, 07:13
Сначала ей дали временное имя Фисташка, а после организовали конкурс на предложения от посетителей. Вариантов было много, но остановились на Гранди — в честь кенгуру, погибшей при обстреле Белгорода.
«Гибель милого и беззащитного животного в Белгороде для нас всех стала личной трагедией… И когда объявили конкурс, к нам пришло от ростовчан огромное количество предложений назвать нашу красавицу Гранди, что мы и сделали. Теперь, когда смотрим на неё, есть ощущение, словно она возродилась на нашей земле, и будет всем нам дарить тепло и радость», — рассказала руководитель пресс-службы парка Анастасия Гулова.
Маленькая Гранди хорошо себя чувствует, очень любопытная и активная, отлично питается. Ей дают козье молоко, листья салата, морковку и сено.
Выводить в естественную среду обитания кенгурёнка пока не планируют. Для неё сделают отдельный вольер, а с восьми месяцев будут знакомить с другими сородичами.