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Posted 10 декабря, 10:46

Published 10 декабря, 10:46

Modified 10 декабря, 10:46

Updated 10 декабря, 10:46

Поход к психологу обойдётся белгородцам дешевле, чем остальным россиянам

Белгородцы платят меньше остальных россиян за услуги психолога

10 декабря 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney. Поход к психологу обойдётся белгородцам дешевле, чем остальным россиянам
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Новости Белгорода
Спрос на психологические консультации увеличивается с каждым годом, а вместе с этим растут и цены. В среднем стоимость увеличилась на 237%. Но как обстоят дела в Белгородской области? Выяснили специалисты издания «Тинькофф Журнал».

За последние десять лет услуги психологов стали цениться дороже: в среднем по России они подорожали в три раза — до 2700 рублей.

Жителям же приграничной Белгородской области повезло: здесь психологи оказывают помощь всего за 2200 рублей за очную сессию и за 2280 — за онлайн-консультацию. Такая стоимость одна из самых низких по России: ниже только в Мордовии, где платят всего 1960 за очную встречу и 2180 — за дистанционную.

В столице России эта стоимость достигает 4150 за личную встречу и 3650 — за онлайн.

Отметим, что в 2022 году жители Белгородской области лидировали по тратам на успокоительные препараты, а в 2024 году в регионе вырос спрос на антидепрессанты.

Спрос на антидепрессанты в Воронеже мог вырасти благодаря белгородским переселенцам
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Стоимость#Услуги#Новости Белгорода#Психолог#Белгород
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