Белгородцы платят меньше остальных россиян за услуги психолога

Жителям же приграничной Белгородской области повезло: здесь психологи оказывают помощь всего за 2200 рублей за очную сессию и за 2280 — за онлайн-консультацию. Такая стоимость одна из самых низких по России: ниже только в Мордовии, где платят всего 1960 за очную встречу и 2180 — за дистанционную.