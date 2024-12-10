Белгородцы платят меньше остальных россиян за услуги психолога

Posted 10 декабря, 10:46
Published 10 декабря, 10:46
Modified 10 декабря, 10:46
Updated 10 декабря, 10:46
За последние десять лет услуги психологов стали цениться дороже: в среднем по России они подорожали в три раза — до 2700 рублей.
Жителям же приграничной Белгородской области повезло: здесь психологи оказывают помощь всего за 2200 рублей за очную сессию и за 2280 — за онлайн-консультацию. Такая стоимость одна из самых низких по России: ниже только в Мордовии, где платят всего 1960 за очную встречу и 2180 — за дистанционную.
В столице России эта стоимость достигает 4150 за личную встречу и 3650 — за онлайн.
Отметим, что в 2022 году жители Белгородской области лидировали по тратам на успокоительные препараты, а в 2024 году в регионе вырос спрос на антидепрессанты.