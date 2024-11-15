Как спасти свой брак: 8 советов от психолога

Меган Райс — лицензированный клинический психолог, она специализируется на поддержке пар, испытывающих трудности в отношениях. Ее подход основан на научных методах и практике клинической терапии, направленной на укрепление взаимопонимания и близости между партнерами. Меган считает, что крепкие и счастливые отношения — это работа. И если оба партнера стремятся сохранить и развивать брак, у них есть все шансы на успех.