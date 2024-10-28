Как наладить отношения с подростком? Советы психолога

Posted 28 октября, 16:52
Published 28 октября, 16:52
Modified 28 октября, 16:52
Updated 28 октября, 16:52
Отношения с подростком — одна из самых важных и в то же время непростых задач для родителей. Как правило, подростки стараются отдалиться, найти свое пространство и самостоятельность, а родители стремятся сохранить контакт и быть рядом в этот непростой период.
Эти несложные, но эффективные советы помогут вам лучше понять вашего ребёнка, и сохранить гармонию между личными интересами подростка и семейными ценностями.
Важно находить время, чтобы побыть наедине с ребёнком. Это не просто совместная работа над уроками или домашними делами, а полноценное, качественно проведённое время. В такие моменты лучше отключить телефоны, отложить заботы и заняться тем, что приносит радость вашему ребёнку.
Выделите хотя бы 20 минут в день или полдня раз в месяц, чтобы посвятить его полностью подростку. Спросите его, чем он хочет заниматься: возможно, он мечтает научить вас играть в компьютерную игру или посмотреть интересные ролики. Главное — быть рядом и искренне интересоваться тем, что интересно вашему ребёнку.
Эта практика способствует укреплению доверия и предоставляет подросткам возможность выразить свои мысли и чувства. Для этого вам понадобятся песочные часы, рассчитанные на пять минут. Договоритесь с подростком, что пока сыплется песок, он может свободно говорить на любые темы, не опасаясь осуждения или прерывания. В конце разговора скажите: «Спасибо, что поделился со мной».
Этот простой ритуал помогает детям открыться, зная, что их не будут критиковать. Когда подросток ощущает, что его слушают и понимают, он становится более уверенным в себе и готовым поделиться своими личными переживаниями.
Создайте в вашей семье круг доверия: это время, когда все члены семьи собираются вместе, берутся за руки и искренне делятся своими мыслями и чувствами. В кругу семьи каждый может свободно выражать свои эмоции, рассказывать о достижениях и проблемах, не опасаясь осуждения. Начните с себя: расскажите о своём дне, о том, что вас огорчило или удивило. Поначалу дети могут быть немного настороженными, но со временем, ощутив вашу искренность и поддержку, они начнут делиться своими мыслями.
Каждый вечер за ужином обменяйтесь позитивными моментами прошедшего дня. Пусть каждый назовет три вещи, которые его порадовали. Родители могут начать с простых вещей — вкусный ужин, похвала на работе или хорошее настроение. Этот ритуал помогает направлять мысли на позитив и ценить каждый день. Особенно полезна эта практика подросткам, которые часто подвержены стрессу и переживаниям. Привычка замечать хорошие моменты формирует оптимистичный взгляд на жизнь и укрепляет семейные узы.
Семейные ужины — это не только возможность насладиться вкусной едой, но и прекрасная возможность пообщаться. Уберите гаджеты и заведите традицию собираться всей семьёй хотя бы один раз в день. Доказано, что этот простой ритуал значительно снижает риск возникновения зависимостей у подростков, улучшает их академическую успеваемость и способствует развитию социального интеллекта.
Попробуйте найти общие интересы с вашим подростком, даже если на первый взгляд их может не быть. Составьте список из 20 пунктов, которые вам интересны, а затем попросите ребёнка сделать то же самое. Когда вы найдёте что-то общее, выберите один из интересов и уделяйте ему время вместе.
Например, если вы оба любите готовить, можно договориться о том, чтобы готовить новое блюдо раз в месяц или устраивать семейные кулинарные вечера. Этот общий интерес станет связующим звеном между вами и вашим ребёнком и поможет поддерживать контакт, когда подросток начинает искать своё пространство.
Как и в других областях жизни, в отношениях необходимо ставить цели и планировать их достижение. Подойдите к планированию с таким же вниманием, как к посещению врача или выполнению рабочих задач.
Например, выберите день, когда у вас будет индивидуальное время для каждого ребенка. Регулярные встречи с детьми и другими близкими становятся неотъемлемой частью вашей жизни. Зная о них заранее, ребенок будет с нетерпением ждать этого момента и воспринимать его как важную составляющую ваших отношений.
Источник: mel.fm