Как наладить отношения с подростком? Советы психолога

Создайте в вашей семье круг доверия: это время, когда все члены семьи собираются вместе, берутся за руки и искренне делятся своими мыслями и чувствами. В кругу семьи каждый может свободно выражать свои эмоции, рассказывать о достижениях и проблемах, не опасаясь осуждения. Начните с себя: расскажите о своём дне, о том, что вас огорчило или удивило. Поначалу дети могут быть немного настороженными, но со временем, ощутив вашу искренность и поддержку, они начнут делиться своими мыслями.