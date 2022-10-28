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Белгородцы вошли в число лидеров по росту покупок успокоительных препаратов

Вчера, 12:36
Фото: 1MI
В целом траты россиян на антидепрессанты за девять месяцев выросли на 70%. Статистику приводит ТАСС.

В сентябре белгородцы стали покупать успокоительные на 16 % чаще, чем в августе. В целом по стране за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого траты россиян на антидепрессанты выросли на 70 %.

Как пишет издание, продажи выросли на 5 млрд рублей. За девять месяцев 2022 года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов. Как правило, такого рода препараты чаще всего покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области.

Также уточняется, что продажи успокоительных в Москве выросли в сентябре на 21%. Санкт-Петербург тоже вошёл в тройку лидеров с 17 %. Третье место заняла Белгородская область.

 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Успокоительные#Антидепрессанты#Рост продаж#Белгородцы
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