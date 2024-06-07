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Аптека

Спрос на антидепрессанты в Воронеже мог вырасти благодаря белгородским переселенцам

7 июня 2024, 09:23
Фото: 1MI
Аптека

В Белгородской области вырос спрос на антидепрессанты

В первом квартале 2024 года белгородцы приобрели 41,7 тыс. упаковок успокоительных на 23,7 млн рублей. Это на 77,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на данные DSM Group.

В регионах Черноземья за три месяца 2023 года вырос спрос на антидепрессанты. Продажи увеличились на 44,9%. Отмечается, что заметнее всего спрос вырос в Орловской и Белгородской областях.

В Белгородской области за первый квартал куплено 41,7 тыс. упаковок антидепрессантов на 23,7 млн рублей. Продажи по сравнению с прошлым годом выросли на 77,2%. В прошлом году показатель составлял 29,2 тыс. упаковок на 13,4 млн рублей.

В Орловской области с начала года продано 15,2 тыс. упаковок препаратов на 8,5 млн рублей. Рост составил 87,3%.

В Курской области спрос с прошлого года вырос на 63,9%. За первый квартал в регионе продали 23,3 тыс. упаковок на 12,3 млн рублей. В Воронежской области рост составил 50,2%. Продажи препаратов увеличились до 55 тыс. упаковок.

В Липецкой области спрос на препараты вырос всего на 18,1%. В Тамбовской области продажи и вовсе снизились (на 4,2%).

Замглавврача Воронежского областного психоневрологического диспансера Максим Железняков отмечает, что рост спроса на антидепрессанты связан с увеличением числа депрессий у граждан из-за обстрелов, атак беспилотников. На увеличение показателя конкретно в Воронежской области могли повлиять и белгородцы. «Воронежская область — приграничная зона, очень много переселенцев из Белгорода. Приезжая сюда, они покупают здесь эти препараты, и за счёт беженцев может также расти спрос. Думаю, что здесь прямая корреляция», — утверждает медик.

Доцент кафедры общей и социальной психологии ВГУ, практикующий психолог Анна Меланьина считает, что на рост могло повлиять то, что люди чаще начали чаще обращаться к психологам и психотерапевтом, соответственно, начало больше диагностироваться депрессивных состояний.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Психологи#Новости Белгорода#Белгород#Воронежская область#Успокоительные#Антидепрессанты
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