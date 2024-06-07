Спрос на антидепрессанты в Воронеже мог вырасти благодаря белгородским переселенцам

Замглавврача Воронежского областного психоневрологического диспансера Максим Железняков отмечает, что рост спроса на антидепрессанты связан с увеличением числа депрессий у граждан из-за обстрелов, атак беспилотников. На увеличение показателя конкретно в Воронежской области могли повлиять и белгородцы. «Воронежская область — приграничная зона, очень много переселенцев из Белгорода. Приезжая сюда, они покупают здесь эти препараты, и за счёт беженцев может также расти спрос. Думаю, что здесь прямая корреляция», — утверждает медик.