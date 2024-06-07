Спрос на антидепрессанты в Воронеже мог вырасти благодаря белгородским переселенцам

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В регионах Черноземья за три месяца 2023 года вырос спрос на антидепрессанты. Продажи увеличились на 44,9%. Отмечается, что заметнее всего спрос вырос в Орловской и Белгородской областях.
В Белгородской области за первый квартал куплено 41,7 тыс. упаковок антидепрессантов на 23,7 млн рублей. Продажи по сравнению с прошлым годом выросли на 77,2%. В прошлом году показатель составлял 29,2 тыс. упаковок на 13,4 млн рублей.
В Орловской области с начала года продано 15,2 тыс. упаковок препаратов на 8,5 млн рублей. Рост составил 87,3%.
В Курской области спрос с прошлого года вырос на 63,9%. За первый квартал в регионе продали 23,3 тыс. упаковок на 12,3 млн рублей. В Воронежской области рост составил 50,2%. Продажи препаратов увеличились до 55 тыс. упаковок.
В Липецкой области спрос на препараты вырос всего на 18,1%. В Тамбовской области продажи и вовсе снизились (на 4,2%).
Замглавврача Воронежского областного психоневрологического диспансера Максим Железняков отмечает, что рост спроса на антидепрессанты связан с увеличением числа депрессий у граждан из-за обстрелов, атак беспилотников. На увеличение показателя конкретно в Воронежской области могли повлиять и белгородцы. «Воронежская область — приграничная зона, очень много переселенцев из Белгорода. Приезжая сюда, они покупают здесь эти препараты, и за счёт беженцев может также расти спрос. Думаю, что здесь прямая корреляция», — утверждает медик.
Доцент кафедры общей и социальной психологии ВГУ, практикующий психолог Анна Меланьина считает, что на рост могло повлиять то, что люди чаще начали чаще обращаться к психологам и психотерапевтом, соответственно, начало больше диагностироваться депрессивных состояний.