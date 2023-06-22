Белгородская область попала в лидеры по продаже успокоительных в период ЕГЭ

В период проведения ЕГЭ траты россиян на растительные успокоительные и глицин выросли до 472 млн рублей. С начала года среднесуточный показатель потребления глицина составлял 55,2 тыс. упаковок. В период ЕГЭ этот показатель вырос до 61,2 тыс. пачек. Всего было приобретено порядка 1,5 млн упаковок глицина на 98,9 млн рублей.