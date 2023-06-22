Белгородская область попала в лидеры по продаже успокоительных в период ЕГЭ

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В период проведения ЕГЭ траты россиян на растительные успокоительные и глицин выросли до 472 млн рублей. С начала года среднесуточный показатель потребления глицина составлял 55,2 тыс. упаковок. В период ЕГЭ этот показатель вырос до 61,2 тыс. пачек. Всего было приобретено порядка 1,5 млн упаковок глицина на 98,9 млн рублей.
Что касается успокоительных на растительной основе, то среднесуточный показатель составлял 191,7 тыс. упаковок. Во время ЕГЭ показатель вырос до 224 тыс. упаковок. Всего в этот период было продано 5,4 млн упаковок успокоительных на 382 млн рублей.
Лидерами по продаже глицина в период экзаменов стали Тверская (765 упаковок на 10 тыс. жителей), Белгородская (718 упаковок), Смоленская (745 упаковок), Орловская (697 упаковок) и Липецкая области (692 упаковки) .