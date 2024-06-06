Спрос на успокоительные вырос: школьники налегают на лекарства перед экзаменами

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Специалист DSM Group Юлия Нечаева отметила, что успокоительные лекарства не пользуются сезонным спросом, а в экзаменационный период зачастую происходит снижение их продаж. Однако общий уровень стресса растёт из года в год, что показывает статистика.
Так, в 2021 году россияне за неделю скупали 2,65 млн упаковок успокоительного, а в период выпускных экзаменов всего 2,44 млн упаковок. При этом за пять месяцев по сравнению с тем годом в 2024-м россияне тратят на успокоительные на 2,9 млрд рублей больше.
Чаще всего посетители аптек отдают предпочтение следующим успокоительным: корвалолу (13,6%), мелатонину (9,3%), ново-пасситу (8,8%), валериане (7,8%), глицин-мелатонину (5,5%), мелаксену (5,2%), валокордину (4,1%), валосердину (4,0%), валемидину (3,4%) и пустырнику (2,8%).
Усиление стресса школьников перед экзаменами связывают с изменением условий приёма в университетах на бюджет, поскольку платное обучение могут позволить не все семьи. Волнение усилилось и из-за появившихся в СМИ видеозаписей, где школьниц из Воронежа просили раздеваться догола, проверяя у них наличие телефонов и шпаргалок.
Чтобы успокоить школьников перед предстоящими экзаменами, психологи рекомендуют родителям поговорить со своими детьми и убедить их в том, что у них в жизни будет ещё много возможностей себя проявить. Успокоительные же, наоборот, могут подпортить ученикам результативность на экзаменах, поскольку вызывают сонливость и заторможенность.