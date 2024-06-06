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Аптека

Спрос на успокоительные вырос: школьники налегают на лекарства перед экзаменами

6 июня 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
Аптека

Эксперты объяснили, как успокоиться перед экзаменами без лекарств

Перед проведением экзаменов в аптеках резко вырос спрос на успокоительные лекарственные препараты. Эксперты отмечают, что спрос увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. В проблеме постарались разобраться журналисты «Новых известий».

Специалист DSM Group Юлия Нечаева отметила, что успокоительные лекарства не пользуются сезонным спросом, а в экзаменационный период зачастую происходит снижение их продаж. Однако общий уровень стресса растёт из года в год, что показывает статистика.

Так, в 2021 году россияне за неделю скупали 2,65 млн упаковок успокоительного, а в период выпускных экзаменов всего 2,44 млн упаковок. При этом за пять месяцев по сравнению с тем годом в 2024-м россияне тратят на успокоительные на 2,9 млрд рублей больше.

Чаще всего посетители аптек отдают предпочтение следующим успокоительным: корвалолу (13,6%), мелатонину (9,3%), ново-пасситу (8,8%), валериане (7,8%), глицин-мелатонину (5,5%), мелаксену (5,2%), валокордину (4,1%), валосердину (4,0%), валемидину (3,4%) и пустырнику (2,8%).

Усиление стресса школьников перед экзаменами связывают с изменением условий приёма в университетах на бюджет, поскольку платное обучение могут позволить не все семьи. Волнение усилилось и из-за появившихся в СМИ видеозаписей, где школьниц из Воронежа просили раздеваться догола, проверяя у них наличие телефонов и шпаргалок.

Чтобы успокоить школьников перед предстоящими экзаменами, психологи рекомендуют родителям поговорить со своими детьми и убедить их в том, что у них в жизни будет ещё много возможностей себя проявить. Успокоительные же, наоборот, могут подпортить ученикам результативность на экзаменах, поскольку вызывают сонливость и заторможенность.

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#Александра Склярова#Общество#Школьники#Аптека#Успокоительные
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