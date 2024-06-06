Спрос на успокоительные вырос: школьники налегают на лекарства перед экзаменами

Чтобы успокоить школьников перед предстоящими экзаменами, психологи рекомендуют родителям поговорить со своими детьми и убедить их в том, что у них в жизни будет ещё много возможностей себя проявить. Успокоительные же, наоборот, могут подпортить ученикам результативность на экзаменах, поскольку вызывают сонливость и заторможенность.