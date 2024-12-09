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Posted 9 декабря, 14:17

Published 9 декабря, 14:17

Modified 9 декабря, 14:30

Updated 9 декабря, 14:30

Модульный дом

Вячеслав Гладков: завод для модульных домов ускорит восстановление жилья

9 декабря 2024, 14:17
Фото: ru.freepik.com. Модульный дом
Сюжет
Строительство
В ходе еженедельного оперативного совещания с членами правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил министерству строительства региона разработать план по организации производства модульных домов для быстрого возведения жилья в области.

Осенью этого года Гладков предложил идею создания завода, специализирующегося на строительстве модульных домов, а не на производстве строительных материалов. Современные технологии позволят ускорить процесс обеспечения жильём граждан, пострадавших от атак вооруженных сил Украины, а также жителей отселённых населённых пунктов. Власти рассматривают возможность приобретения такого завода для Белгородской ипотечной корпорации, которая находится под полным контролем региона.

«Необходимость есть как для строительства малоэтажных, так и для зданий средней этажности. Мы должны создать все условия для организации такого завода в области. Ожидаю доклад о реализации этого проекта в следующем году. Это крайне важный вопрос, финансирование для этого уже предусмотрено», — заявил губернатор.

Что касается восстановления повреждённой инфраструктуры, то в области остаётся необходимость работы над 401 объектом, включая 86 объектов в зоне чрезвычайной ситуации и в районах с нестабильной оперативной обстановкой. На данный момент завершены работы на 124 объектах, включая восстановление после повторных обстрелов, ещё 191 объект находится в процессе восстановления. Общая потребность в финансировании для этих целей превышает 6 миллиардов рублей. Из резервного фонда уже выделено 942,5 миллиона рублей, из федерального бюджета — около 190 миллионов рублей, из которых почти 168 миллионов рублей — компенсация затрат, понесённых по линии Министерства спорта России. Прогнозируемое финансирование на 2025–2027 годы составляет почти 2 миллиарда рублей.

Кроме того, Гладков сообщил о ходе восстановительных работ на спортивных объектах. В частности, восстановление «Белгород-Арены» и спортивного центра «Сирень» продолжится с выделением 223 миллионов рублей, также планируется восстановление ещё трёх спортивных объектов.

«Восстановление объектов — наша постоянная задача. Мы продолжаем работы там, где это возможно. Важно ускорить процесс как по строительству новых объектов, так и по восстановлению тех, которые были повреждены», — отметил губернатор.
Фото: 1MI
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