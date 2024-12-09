Вячеслав Гладков: завод для модульных домов ускорит восстановление жилья

Что касается восстановления повреждённой инфраструктуры, то в области остаётся необходимость работы над 401 объектом, включая 86 объектов в зоне чрезвычайной ситуации и в районах с нестабильной оперативной обстановкой. На данный момент завершены работы на 124 объектах, включая восстановление после повторных обстрелов, ещё 191 объект находится в процессе восстановления. Общая потребность в финансировании для этих целей превышает 6 миллиардов рублей. Из резервного фонда уже выделено 942,5 миллиона рублей, из федерального бюджета — около 190 миллионов рублей, из которых почти 168 миллионов рублей — компенсация затрат, понесённых по линии Министерства спорта России. Прогнозируемое финансирование на 2025–2027 годы составляет почти 2 миллиарда рублей.