Гладков рассказал о досрочном завершении ремонта дороги в белгородском районе

Работы велись на автодороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки — Колесников. Обновили основание дороги общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, в том числе уложили асфальт в два слоя по пять и семь сантиметров, нанесли разметку, поставили 50 знаков и обустроили тротуары.