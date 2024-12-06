Гладков рассказал о досрочном завершении ремонта дороги в белгородском районе

Posted 6 декабря, 18:45
Published 6 декабря, 18:45
Modified 6 декабря, 18:45
Updated 6 декабря, 18:45
Изначально завершить ремонт планировали только к 30 июня 2025 года, но благоприятная погода и раннее заключение контракта с подрядчиком позволили сделать это раньше.
Работы велись на автодороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки — Колесников. Обновили основание дороги общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, в том числе уложили асфальт в два слоя по пять и семь сантиметров, нанесли разметку, поставили 50 знаков и обустроили тротуары.
«Стараемся максимально быстро выполнять обязательства не только 2024 года, но и уже 2025 года. Надеюсь, что жители заметили изменения», — отметил глава региона.
Ремонт позволит улучшить транспортную доступность населённого пункта в Вейделевском районе и повысить безопасность дорожного движения на этом участке.