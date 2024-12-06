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Posted 6 декабря, 18:45

Published 6 декабря, 18:45

Modified 6 декабря, 18:45

Updated 6 декабря, 18:45

Гладков рассказал о досрочном завершении ремонта дороги в белгородском районе

Гладков рассказал о досрочном завершении ремонта дороги в белгородском районе

6 декабря 2024, 18:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Касается каждого
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы по ремонту трассы к хутору Колесников в Вейделевском районе успели завершить в 2024 году.

Изначально завершить ремонт планировали только к 30 июня 2025 года, но благоприятная погода и раннее заключение контракта с подрядчиком позволили сделать это раньше.

Работы велись на автодороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки — Колесников. Обновили основание дороги общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, в том числе уложили асфальт в два слоя по пять и семь сантиметров, нанесли разметку, поставили 50 знаков и обустроили тротуары.

«Стараемся максимально быстро выполнять обязательства не только 2024 года, но и уже 2025 года. Надеюсь, что жители заметили изменения», — отметил глава региона.

Ремонт позволит улучшить транспортную доступность населённого пункта в Вейделевском районе и повысить безопасность дорожного движения на этом участке.

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#Евгений Грицков#Общество#Ремонт дороги#Касается каждого#Нацпроекты#Хорошие новости
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