Гладков рассказал о завершении благоустройства сквера имени Ватутина в Валуйках

Posted 2 декабря, 15:20
Published 2 декабря, 15:20
Modified 2 декабря, 15:20
Updated 2 декабря, 15:20
На благоустройство общественного пространства было выделено 5 миллионов рублей. На эти средства здесь появились зона отдыха, детская площадка, обновилась мемориальная часть, был отремонтирован бюст генерала, а также заменена тротуарная плитка. Кроме того, были высажены туи.
Как отметил губернатор, все эти преобразования были направлены не только на улучшение городской среды, но и на то, чтобы жители населённых пунктов, включая приграничные районы, даже в условиях сложной оперативной обстановки, не теряли уверенность в будущем.