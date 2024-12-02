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Posted 2 декабря, 15:20

Published 2 декабря, 15:20

Modified 2 декабря, 15:20

Updated 2 декабря, 15:20

Горка в новом сквере

Гладков рассказал о завершении благоустройства сквера имени Ватутина в Валуйках

2 декабря 2024, 15:20
Фото: Правительство Белгородской области. Горка в новом сквере
Сюжет
Благоустройство
В Белгородской области продолжают благоустраивать территории для отдыха и досуга местных жителей. Так, недавно завершилась реконструкция сквера имени Ватутина в городе Валуйки. Работы провели благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».

На благоустройство общественного пространства было выделено 5 миллионов рублей. На эти средства здесь появились зона отдыха, детская площадка, обновилась мемориальная часть, был отремонтирован бюст генерала, а также заменена тротуарная плитка. Кроме того, были высажены туи.

Как отметил губернатор, все эти преобразования были направлены не только на улучшение городской среды, но и на то, чтобы жители населённых пунктов, включая приграничные районы, даже в условиях сложной оперативной обстановки, не теряли уверенность в будущем.

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#Валерия Колесникова#Общество#Благоустройство#Валуйки#Хорошие новости#Сквер имени Ватутина
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