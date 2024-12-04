Гладков анонсировал капремонт Детской школы искусств в Губкине

Posted 4 декабря, 10:40
Published 4 декабря, 10:40
Modified 4 декабря, 10:40
Updated 4 декабря, 10:40
О капитальном ремонте Детской школы искусств №2 в Губкине рассказал Вячеслав Гладков. На этот проект Министерство культуры России выделило 70 миллионов рублей.
В рамках национального проекта «Семья» планируют полное обновление школы искусств к 2025 году. Это стало возможным благодаря финансовой помощи Министерства культуры Российской Федерации. Средства, выделенные на ремонт, — 70 миллионов рублей, отметил Вячеслав Гладков.
После реконструкции здание школы будет оборудовано концертным залом на 75 посадочных мест с необходимой техникой и комнатой для макияжа, а также современной библиотекой. Рядом со школой построят амфитеатр и площадку для занятий на улице.
Губернатор Белгородской области подчеркнул, что понимает значимость таких учебных заведений. Школу посещают многие дети, которые с радостью приходят туда. Гладков выразил надежду на качественное выполнение работ строителями и соблюдение сроков. Он также обещал непрерывно контролировать ход ремонта.