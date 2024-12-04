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Posted 4 декабря, 10:40

Published 4 декабря, 10:40

Modified 4 декабря, 10:40

Updated 4 декабря, 10:40

Гладков анонсировал капремонт Детской школы искусств в Губкине

Гладков анонсировал капремонт Детской школы искусств в Губкине

4 декабря 2024, 10:40
Фото: Страница Детской школы искусств №2 в Вк.
В следующем году в рамках нацпроекта «Семья» должны отремонтировать школу искусств в Губкине Белгородской области. О подробностях рассказал Вячеслав Гладков.

О капитальном ремонте Детской школы искусств №2 в Губкине рассказал Вячеслав Гладков. На этот проект Министерство культуры России выделило 70 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Семья» планируют полное обновление школы искусств к 2025 году. Это стало возможным благодаря финансовой помощи Министерства культуры Российской Федерации. Средства, выделенные на ремонт, — 70 миллионов рублей, отметил Вячеслав Гладков.

После реконструкции здание школы будет оборудовано концертным залом на 75 посадочных мест с необходимой техникой и комнатой для макияжа, а также современной библиотекой. Рядом со школой построят амфитеатр и площадку для занятий на улице.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что понимает значимость таких учебных заведений. Школу посещают многие дети, которые с радостью приходят туда. Гладков выразил надежду на качественное выполнение работ строителями и соблюдение сроков. Он также обещал непрерывно контролировать ход ремонта.

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#Евгений Грицков#Общество#Школа искусств
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