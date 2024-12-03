Гладков не согласился, что чиновники виноваты в масштабе трагедии в приюте для собак

Он в свою очередь не согласился с недовольством белгородцев о том, что в масштабе трагедии есть вина местной администрации, потому что основная причина — атака ВСУ, которая повлекла за собой сначала падение обломков сбитой в небе цели, а затем и возгорание в приюте.