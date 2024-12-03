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Posted 3 декабря, 08:01

Published 3 декабря, 08:01

Modified 3 декабря, 08:01

Updated 3 декабря, 08:01

Гладков высказался о конфликте из-за пострадавшего приюта под Белгородом

Гладков не согласился, что чиновники виноваты в масштабе трагедии в приюте для собак

3 декабря 2024, 08:01
Фото: bel.ru.

Гладков высказался о конфликте из-за пострадавшего приюта под Белгородом

Сюжет
Пожар
Когда дело касается братьев наших меньших, конфликты накаляются по-особенному. Ранее зооволонтёры посчитали недостаточными действия чиновников в Строителе, когда пострадал приют для собак из-за атаки БПЛА. Ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области.

Жалобы волонтёров на работу муниципальных властей в день трагедии в приюте для собак в Строителе дошли до губернатора Вячеслава Гладкова. Зоозащитники продолжили утверждать, что к такому большому количеству жертв привело «бездушное и наплевательское отношение», и вспомнили, что изначально глава Яковлевского округа Олег Медведев сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал, но после постов ветклиник о раненых животных уточнил, что имел в виду сотрудников учреждения.

«Что говорить о заинтересованности в приюте местных чиновников, если было сообщено, что жертв нет? Слава богу, человеческих жертв нет. Почему не сообщалось, что пострадали животные? Для чего был создан приют? Чтобы дать кровь и пищу несчастным собакам. Хотелось бы, чтобы этот факт безобразия, в том числе расходные его средства, был расследован как положено», — обратилась одна из неравнодушных в соцсетях к Гладкову.

Он в свою очередь не согласился с недовольством белгородцев о том, что в масштабе трагедии есть вина местной администрации, потому что основная причина — атака ВСУ, которая повлекла за собой сначала падение обломков сбитой в небе цели, а затем и возгорание в приюте.

Глава региона выразил надежду, что конфликт между властями и зоозащитниками удастся урегулировать, для этого на утреннем совещании разбирались вопросы взаимодействия сторон, а сам приют скоро удастся восстановить. Это важный объект, так как на него при строительстве потратили небюджетные средства.

«Обязательства по восстановлению приюта Олег Александрович [Медведев], глава округа, взял. Обязательно после восстановления приеду сам», — сказал Гладков.
«Никому до животных не было дела»: волонтёры — о пострадавшем белгородском приюте
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