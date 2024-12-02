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Posted 2 декабря, 13:43

Published 2 декабря, 13:43

Modified 2 декабря, 13:43

Updated 2 декабря, 13:43

ПВР

Гладков объявил о начале приёма заявок на компенсации для социальных НКО

2 декабря 2024, 13:43
Фото: 1MI. ПВР
Сюжет
Хорошие новости
В Белгородской области действует около 700 социально ориентированных некоммерческих организаций, 300 из которых в приграничье. Для последних власти компенсируют часть затрат на зарплаты работников. Заявки на гранты в первом этапе будут принимать с 3 по 8 декабря.

С 3 декабря в Белгородской области начнут приниматься заявки от НКО из приграничья на субсидии возмещения затрат на заработные платы работникам. Получить помощь могут социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие регистрацию в муниципалитетах с тяжёлой оперативной обстановкой.

Гранты на компенсацию части расходов на оплату труда выплатят в размере трёх МРОТ на одного работника. Сейчас он составляет в Белгородской области 19 242 рубля. Финансирование выделили из резервного фонда правительства региона в размере 50 млн рублей.

На первом этапе с 3 по 8 декабря будут собирать заявки НКО. Их в Белгородской области около 700, а в приграничье работают более 300, отмечает губернатор.

«Понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряжённая, и нашим СОНКО необходимо помочь», — заявил Вячеслав Гладков.

Подробную информацию организациям готовы рассказать в министерстве экономразвития и министерстве общественных коммуникаций региона.

Новая мера поддержки для НКО будет введена по поручению Гладкова
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Субсидии#Нко#Хорошие новости
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