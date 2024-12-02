Гладков объявил о начале приёма заявок на компенсации для социальных НКО

Posted 2 декабря, 13:43
Published 2 декабря, 13:43
Modified 2 декабря, 13:43
Updated 2 декабря, 13:43
С 3 декабря в Белгородской области начнут приниматься заявки от НКО из приграничья на субсидии возмещения затрат на заработные платы работникам. Получить помощь могут социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие регистрацию в муниципалитетах с тяжёлой оперативной обстановкой.
Гранты на компенсацию части расходов на оплату труда выплатят в размере трёх МРОТ на одного работника. Сейчас он составляет в Белгородской области 19 242 рубля. Финансирование выделили из резервного фонда правительства региона в размере 50 млн рублей.
На первом этапе с 3 по 8 декабря будут собирать заявки НКО. Их в Белгородской области около 700, а в приграничье работают более 300, отмечает губернатор.
«Понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряжённая, и нашим СОНКО необходимо помочь», — заявил Вячеслав Гладков.
Подробную информацию организациям готовы рассказать в министерстве экономразвития и министерстве общественных коммуникаций региона.