Гладков объявил о начале приёма заявок на компенсации для социальных НКО

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В Белгородской области действует около 700 социально ориентированных некоммерческих организаций, 300 из которых в приграничье. Для последних власти компенсируют часть затрат на зарплаты работников. Заявки на гранты в первом этапе будут принимать с 3 по 8 декабря.