Гладков рассказал, чем помогла белгородцам система «Безопасный город»

Posted 2 декабря, 12:27
Published 2 декабря, 12:27
Modified 2 декабря, 12:29
Updated 2 декабря, 12:29
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на очередном еженедельном оперативном заседании обсудил результаты работы комплекса «Безопасный город» в 2024 году, а также затронул планы на 2025 год.
«Система, которую мы внедряем последние два года, позволяет нам максимально контролировать общественную безопасность всех добропорядочных жителей Белгородской области. Я думаю, что это очень важно, особенно в наших условиях. <…> На сегодняшний день скрыться на территории города практически невозможно, и в будущем мы будем ежегодно увеличивать масштабы охвата и контроля за ситуацией», — поделился Вячеслав Гладков.
Комплекс включает в себя функции сбора и обработки данных, распознавания лиц и контроля за автомобилями. За два года действия программы «Безопасный город» в регионе:
В ходе программы в регионе установили 2161 камеру: их разместили на объектах транспортной инфраструктуры, в образовательных учреждениях, торговых и развлекательных центрах, а также в учреждениях здравоохранения. Также в 2024 году удалось раскрыть 194 преступления и найти 65 пропавших без вести.
В следующем году в регионе планируют установить 2 тысячи видеодомофонов.