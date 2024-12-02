Гладков рассказал, чем помогла белгородцам система «Безопасный город»

В ходе программы в регионе установили 2161 камеру: их разместили на объектах транспортной инфраструктуры, в образовательных учреждениях, торговых и развлекательных центрах, а также в учреждениях здравоохранения. Также в 2024 году удалось раскрыть 194 преступления и найти 65 пропавших без вести.