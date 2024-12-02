bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 12:27

Published 2 декабря, 12:27

Modified 2 декабря, 12:29

Updated 2 декабря, 12:29

Гладков рассказал, чем помогла белгородцам система «Безопасный город»

Гладков рассказал, чем помогла белгородцам система «Безопасный город»

2 декабря 2024, 12:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
За этот год в регионе смогли раскрыть 194 преступления и найти 65 пропавших белгородцев. Всё это стало возможным благодаря внедрению программы «Безопасный город», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на очередном еженедельном оперативном заседании обсудил результаты работы комплекса «Безопасный город» в 2024 году, а также затронул планы на 2025 год.

«Система, которую мы внедряем последние два года, позволяет нам максимально контролировать общественную безопасность всех добропорядочных жителей Белгородской области. Я думаю, что это очень важно, особенно в наших условиях. <…> На сегодняшний день скрыться на территории города практически невозможно, и в будущем мы будем ежегодно увеличивать масштабы охвата и контроля за ситуацией», — поделился Вячеслав Гладков.

Комплекс включает в себя функции сбора и обработки данных, распознавания лиц и контроля за автомобилями. За два года действия программы «Безопасный город» в регионе:

  • создали системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц и автомобильных номеров;
  • создали Центр обработки видео и данных;
  • подключили УМВД, УФСБ, ГУ МЧС и ГОЧС Белгорода;
  • установили современное оборудование для защиты данных от хакерских атак;
  • обучили операторов;
  • организовали сервисное обслуживание.

В ходе программы в регионе установили 2161 камеру: их разместили на объектах транспортной инфраструктуры, в образовательных учреждениях, торговых и развлекательных центрах, а также в учреждениях здравоохранения. Также в 2024 году удалось раскрыть 194 преступления и найти 65 пропавших без вести.

В следующем году в регионе планируют установить 2 тысячи видеодомофонов.

Обошли Москву и Казань по камерам: расклеившего опасные листовки в Белгороде нашли
Узнать подробнее
Читайте также:
В туалетах колледжей Старого Оскола установили видеокамеры? Что говорят в учреждениях«Польза есть»: для чего на белгородских улицах разместили столько камер?Как не предать Родину? Советы специалиста по использованию камеры видеонаблюдения
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Безопасный город#Камера видеонаблюдения#Хорошие новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика