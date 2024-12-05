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Posted 5 декабря, 12:16

Published 5 декабря, 12:16

Modified 5 декабря, 12:18

Updated 5 декабря, 12:18

Гладков: пропавшее после атаки ВСУ электроснабжение восстановили в 19 поселениях

Гладков: пропавшее после атаки ВСУ электроснабжение восстановили в 19 поселениях

5 декабря 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
СВО
Под огнём ВСУ вчера, 4 декабря, оказались пять муниципалитетов, в двух из которых после атак пропало электроснабжение. Восстановить подачу света удалось сегодня к обеду, отметил глава региона Вячеслав Гладков.

За вчерашний день под атаку ВСУ попали два муниципалитета Белгородской области. Из-за ударов со стороны Украины электроснабжение пропало сразу в 19 населённых пунктах.

Без света остались жители Грайворонского округа: сёл Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мощёное, Мокрая Орловка, Казачья Лисица, Косилово, Санково, Смородино, Сподарюшино, Рождественка, Пороз и Почаево. А также Краснояружского района: посёлка Задорожный, сёл Вязовое, Илек-Пеньковка, Репяховка, Староселье и Теребрено.

Спустя время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что электроснабжение во всех населённых пунктах удалось восстановить. По его данным, подать свет в поселения удалось через резервные источники.

Добавим, что других повреждений в этих населённых пунктах нет. Всего ВСУ ударили по ним 32 снарядами и 19 БПЛА.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Свет#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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