Гладков: пропавшее после атаки ВСУ электроснабжение восстановили в 19 поселениях

Сюжет СВО

Под огнём ВСУ вчера, 4 декабря, оказались пять муниципалитетов, в двух из которых после атак пропало электроснабжение. Восстановить подачу света удалось сегодня к обеду, отметил глава региона Вячеслав Гладков.