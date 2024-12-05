Гладков: пропавшее после атаки ВСУ электроснабжение восстановили в 19 поселениях

Posted 5 декабря, 12:16
Published 5 декабря, 12:16
Modified 5 декабря, 12:18
Updated 5 декабря, 12:18
За вчерашний день под атаку ВСУ попали два муниципалитета Белгородской области. Из-за ударов со стороны Украины электроснабжение пропало сразу в 19 населённых пунктах.
Без света остались жители Грайворонского округа: сёл Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мощёное, Мокрая Орловка, Казачья Лисица, Косилово, Санково, Смородино, Сподарюшино, Рождественка, Пороз и Почаево. А также Краснояружского района: посёлка Задорожный, сёл Вязовое, Илек-Пеньковка, Репяховка, Староселье и Теребрено.
Спустя время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что электроснабжение во всех населённых пунктах удалось восстановить. По его данным, подать свет в поселения удалось через резервные источники.
Добавим, что других повреждений в этих населённых пунктах нет. Всего ВСУ ударили по ним 32 снарядами и 19 БПЛА.