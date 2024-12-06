Гладков: в 2025 году в Белгородской области реализуют 140 проектов на 350 млн рублей

Posted 6 декабря, 15:41
Published 6 декабря, 15:41
Modified 6 декабря, 15:41
Updated 6 декабря, 15:41
От муниципальных образований области было подано 210 заявок для участия в конкурсном отборе. По итогам рассмотрения планируется осуществить примерно 140 проектов общей стоимостью более 566 миллионов рублей. Из этой суммы 350 миллионов рублей поступят из областного бюджета, 211 миллионов — из местных средств, а 5 миллионов рублей составят инициативные взносы граждан.
Стоит отметить, что для каждого проекта установлен лимит финансирования, который зависит от численности населения соответствующего муниципального образования. Например, для районов и городов с численностью свыше 300 тысяч человек сумма на каждый проект составит не менее 3,5 миллиона рублей, в то время как для территорий с населением от 25 до 50 тысяч человек — 2,5 миллиона рублей.
«Проект „Решаем вместе“ зарекомендовал себя как крайне популярный среди жителей Белгородской области. В следующем году планируется реализация около 140 инициатив на сумму 350 миллионов рублей за счет областного бюджета. К примеру, в Федосеевке Старооскольского округа появится новая спортивная площадка для детей и взрослых. Я уверен, что количество спортивных достижений в этом населённом пункте возрастет», — отметил Вячеслав Гладков.
Большинство проектов будут осуществлены в Белгороде, Старооскольском и Губкинском округах, а также в Белгородском районе. В частности, в областной столице по инициативе граждан планируется отремонтировать семь дворов и создать две новые детские и спортивные площадки.
За последние три года в Белгородской области было реализовано более 1500 инициатив на общую сумму свыше 3,5 миллиардов рублей.