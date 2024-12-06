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Posted 6 декабря, 15:41

Published 6 декабря, 15:41

Modified 6 декабря, 15:41

Updated 6 декабря, 15:41

Гладков: в 2025 году в Белгородской области реализуют 140 проектов на 350 млн рублей

Гладков: в 2025 году в Белгородской области реализуют 140 проектов на 350 млн рублей

6 декабря 2024, 15:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Государственное финансирование
В 2025 году в Белгородской области будет реализовано около 140 инициатив местных жителей в рамках проекта «Решаем вместе». На эти цели регион выделит 350 миллионов рублей.

От муниципальных образований области было подано 210 заявок для участия в конкурсном отборе. По итогам рассмотрения планируется осуществить примерно 140 проектов общей стоимостью более 566 миллионов рублей. Из этой суммы 350 миллионов рублей поступят из областного бюджета, 211 миллионов — из местных средств, а 5 миллионов рублей составят инициативные взносы граждан.

Стоит отметить, что для каждого проекта установлен лимит финансирования, который зависит от численности населения соответствующего муниципального образования. Например, для районов и городов с численностью свыше 300 тысяч человек сумма на каждый проект составит не менее 3,5 миллиона рублей, в то время как для территорий с населением от 25 до 50 тысяч человек — 2,5 миллиона рублей.

«Проект „Решаем вместе“ зарекомендовал себя как крайне популярный среди жителей Белгородской области. В следующем году планируется реализация около 140 инициатив на сумму 350 миллионов рублей за счет областного бюджета. К примеру, в Федосеевке Старооскольского округа появится новая спортивная площадка для детей и взрослых. Я уверен, что количество спортивных достижений в этом населённом пункте возрастет», — отметил Вячеслав Гладков.

Большинство проектов будут осуществлены в Белгороде, Старооскольском и Губкинском округах, а также в Белгородском районе. В частности, в областной столице по инициативе граждан планируется отремонтировать семь дворов и создать две новые детские и спортивные площадки.

За последние три года в Белгородской области было реализовано более 1500 инициатив на общую сумму свыше 3,5 миллиардов рублей.

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