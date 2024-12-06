Гладков: в 2025 году в Белгородской области реализуют 140 проектов на 350 млн рублей

Стоит отметить, что для каждого проекта установлен лимит финансирования, который зависит от численности населения соответствующего муниципального образования. Например, для районов и городов с численностью свыше 300 тысяч человек сумма на каждый проект составит не менее 3,5 миллиона рублей, в то время как для территорий с населением от 25 до 50 тысяч человек — 2,5 миллиона рублей.