Анализ ВТБ: 80% российских финтех-стартапов работают в сегменте B2B

Согласно полученным данным, более 80% российских финтех-стартапов ориентированы на сегмент B2B. Это связано с высокой востребованностью среди малого и среднего бизнеса, стремящегося к автоматизации и оптимизации рабочих процессов. Это делает проекты более прибыльными. В частности, 41% финтех-продуктов относятся к корпоративным финансам, а 20% стартапов специализируются на эквайринге и других платежных услугах. В B2C-направлении преобладают сервисы, помогающие управлять личными финансами, включая приложения для учета расходов и уплаты налогов.