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Posted 9 декабря, 12:05

Published 9 декабря, 12:05

Modified 9 декабря, 12:07

Updated 9 декабря, 12:07

Анализ ВТБ: 80% российских финтех-стартапов работают в сегменте B2B

Анализ ВТБ: 80% российских финтех-стартапов работают в сегменте B2B

9 декабря 2024, 12:05
Фото: ru.freepik.com.
Акселератор ВТБ совместно с «Акселератором ФРИИ» провели обширное исследование финтех-стартапов и представителей малого и среднего бизнеса. Результатом стал гид под названием «ДНК Финтеха», в котором отражены ключевые тенденции, вызовы и перспективы российского финтех-рынка в 2024 году.

Согласно полученным данным, более 80% российских финтех-стартапов ориентированы на сегмент B2B. Это связано с высокой востребованностью среди малого и среднего бизнеса, стремящегося к автоматизации и оптимизации рабочих процессов. Это делает проекты более прибыльными. В частности, 41% финтех-продуктов относятся к корпоративным финансам, а 20% стартапов специализируются на эквайринге и других платежных услугах. В B2C-направлении преобладают сервисы, помогающие управлять личными финансами, включая приложения для учета расходов и уплаты налогов.

Платежные сервисы продолжают лидировать по уровню выручки, хотя темпы их роста замедляются. Следом идут решения для автоматизации бухгалтерского учета, финансовые маркетплейсы и разработчики программного обеспечения для сферы бизнеса.

В рамках исследования был создан каталог, включающий более 200 стартапов, распределенных по 14 направлениям, таким как корпоративные финансы, программы лояльности, финансовые маркетплейсы и другие. Этот инструмент станет полезным как для крупных компаний, которые смогут оценить перспективность различных сегментов, так и для стартапов, желающих понять свою конкурентоспособность на рынке.

«Мы проанализировали компании с годовой выручкой до 500 млн рублей, чтобы сосредоточиться на наиболее быстрорастущих и инновационных игроках. Несмотря на снижение венчурных инвестиций, российский рынок демонстрирует рост, а стартап-экосистема остается важным драйвером инноваций», — подчеркнула Наталия Дегтярева, руководитель Акселератора ВТБ.

Отчет показывает, что российский финтех-рынок становится все более зрелым. Это подтверждается увеличением выручки в ключевых сегментах и внедрением современных технологий.

Ознакомиться с полным исследованием «ДНК Финтеха» можно по ссылке.

Аналитика ВТБ: какие проекты имеют шансы на финансирование при высоких ставках
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#Анна Селищева#Экономика#Бизнес#Россия#ВТБ#Стартап#B2B#Стартапы#B2C
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