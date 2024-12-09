Анализ ВТБ: 80% российских финтех-стартапов работают в сегменте B2B

Posted 9 декабря, 12:05
Published 9 декабря, 12:05
Modified 9 декабря, 12:07
Updated 9 декабря, 12:07
Согласно полученным данным, более 80% российских финтех-стартапов ориентированы на сегмент B2B. Это связано с высокой востребованностью среди малого и среднего бизнеса, стремящегося к автоматизации и оптимизации рабочих процессов. Это делает проекты более прибыльными. В частности, 41% финтех-продуктов относятся к корпоративным финансам, а 20% стартапов специализируются на эквайринге и других платежных услугах. В B2C-направлении преобладают сервисы, помогающие управлять личными финансами, включая приложения для учета расходов и уплаты налогов.
Платежные сервисы продолжают лидировать по уровню выручки, хотя темпы их роста замедляются. Следом идут решения для автоматизации бухгалтерского учета, финансовые маркетплейсы и разработчики программного обеспечения для сферы бизнеса.
В рамках исследования был создан каталог, включающий более 200 стартапов, распределенных по 14 направлениям, таким как корпоративные финансы, программы лояльности, финансовые маркетплейсы и другие. Этот инструмент станет полезным как для крупных компаний, которые смогут оценить перспективность различных сегментов, так и для стартапов, желающих понять свою конкурентоспособность на рынке.
«Мы проанализировали компании с годовой выручкой до 500 млн рублей, чтобы сосредоточиться на наиболее быстрорастущих и инновационных игроках. Несмотря на снижение венчурных инвестиций, российский рынок демонстрирует рост, а стартап-экосистема остается важным драйвером инноваций», — подчеркнула Наталия Дегтярева, руководитель Акселератора ВТБ.
Отчет показывает, что российский финтех-рынок становится все более зрелым. Это подтверждается увеличением выручки в ключевых сегментах и внедрением современных технологий.
Ознакомиться с полным исследованием «ДНК Финтеха» можно по ссылке.