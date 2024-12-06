Аналитика ВТБ: что может поддержать финансирование крупных проектов

Механизмы СЗПК, а также территории с преференциальными режимами помогают инвесторам снижать финансовую нагрузку за счет компенсации инфраструктурных затрат, налоговых и административных льгот, а также доступа к существующим инженерным сетям. Наибольшая активность наблюдается в рамках особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, а также в проектах добывающей промышленности и сельского хозяйства, на которые приходится около половины всех заключенных соглашений.