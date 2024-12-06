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Posted 6 декабря, 17:12

Published 6 декабря, 17:12

Modified 6 декабря, 17:12

Updated 6 декабря, 17:12

Аналитика ВТБ: что может поддержать финансирование крупных проектов

Аналитика ВТБ: что может поддержать финансирование крупных проектов

6 декабря 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney.
Высокий уровень ключевой ставки в России усиливает риски пересмотра или ускоренного исчерпания лимитов программ льготного кредитования и субсидирования. В этих условиях особую значимость приобретает адресная поддержка инвестиционных проектов.

Наибольшие шансы на реализацию получают промышленные и инфраструктурные инициативы, которые соответствуют приоритетам государства: проекты технологического суверенитета, структурной адаптации экономики, импортозамещения, модернизации ЖКХ, создания туристической инфраструктуры и обновления общественного транспорта. Об этом говорится в отчете ВТБ Инфраструктурный Холдинг «Инструменты запуска инфраструктурных и промышленных проектов в условиях высоких ставок».

По мнению аналитиков, проекты в других секторах также могут получить финансовую поддержку, если они одновременно обладают коммерческой привлекательностью, экономической эффективностью и социальной значимостью.

Виталий Сергейчук, член Правления ВТБ, отметил:

«В условиях повышения ключевой ставки возрастает роль фондов и институтов развития. Эффективное использование уже зарекомендовавших себя инструментов, таких как Фабрика проектного финансирования, будет способствовать запуску инфраструктурных и промышленных проектов даже в условиях дорогого финансирования. Это, в свою очередь, помогает достижению целей национальных проектов».

Инфраструктурные облигации, выпускаемые ДОМ.РФ, остаются значимым инструментом финансирования модернизации транспортных, коммунальных и социальных объектов. Объем привлеченных через них средств может вырасти до 200 млрд рублей в течение года.

Фонд национального благосостояния продолжает оставаться важным источником поддержки для государственных компаний, фондов, институтов развития и крупных промышленных проектов.

Для компаний, выпускающих облигации сроком размещения более пяти лет, наиболее выгодным решением остаются форматы «клубного финансирования» или использование субсидий для снижения ставок. Привязка уровня ставки к альтернативным параметрам — таким как доходность ОФЗ, динамика биржевых индексов или стоимость квадратного метра недвижимости — также обсуждается, хотя подобные инструменты пока остаются редкими.

Механизмы СЗПК, а также территории с преференциальными режимами помогают инвесторам снижать финансовую нагрузку за счет компенсации инфраструктурных затрат, налоговых и административных льгот, а также доступа к существующим инженерным сетям. Наибольшая активность наблюдается в рамках особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, а также в проектах добывающей промышленности и сельского хозяйства, на которые приходится около половины всех заключенных соглашений.

#Евгений Грицков
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