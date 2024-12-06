ВТБ предсказал пик ставок по вкладам

В зимний период ставки по депозитам в России достигнут максимума, прогнозируют в ВТБ. Уже сейчас средние максимальные ставки в крупных банках превышают 20%, а к концу года могут подняться до 21–22%. В следующем году резких изменений не ожидается, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».