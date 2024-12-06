ВТБ предсказал пик ставок по вкладам

Posted 6 декабря, 14:50
Published 6 декабря, 14:50
Modified 6 декабря, 14:50
Updated 6 декабря, 14:50
В зимний период ставки по депозитам в России достигнут максимума, прогнозируют в ВТБ. Уже сейчас средние максимальные ставки в крупных банках превышают 20%, а к концу года могут подняться до 21–22%. В следующем году резких изменений не ожидается, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
Высокие ставки по вкладам в 2024 году объясняются рекордным уровнем ключевой ставки. Аналитики банка отмечают, что инфляция продолжает оставаться значительной. В случае дальнейшего обострения ситуации регулятор может поднять ключевую ставку до 23% к декабрю. Это, в свою очередь, заставит банки увеличить доходность по депозитам до 21–22% годовых, а по специальным акциям — до 24–25%.
«Мы не прогнозируем резкого снижения ставок в следующем году. Ключевая ставка, скорее всего, сохранится на высоком уровне, что обеспечит доходность вкладов в диапазоне 19–20%. Лучшие предложения достигнут 23–24%, а в отдельных случаях — даже 25%. Такие уровни уникальны для российского рынка, но впоследствии начнут стабилизироваться и плавно снижаться. Зима 2023–2024 годов — идеальное время для размещения сбережений на средние и длительные сроки, чтобы максимально выгодно инвестировать средства», — заявил Георгий Горшков.
В конце 2023 года банки стали активнее предлагать среднесрочные (от 6 месяцев до года) и долгосрочные (1–3 года) вклады, увеличив их долю в портфеле ВТБ до 66%, что соответствует общему тренду на рынке. Доля краткосрочных депозитов при этом снизилась до 13%.