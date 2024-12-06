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Posted 6 декабря, 14:50

Published 6 декабря, 14:50

Modified 6 декабря, 14:50

Updated 6 декабря, 14:50

ВТБ предсказал пик ставок по вкладам

ВТБ предсказал пик ставок по вкладам

6 декабря 2024, 14:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Аналитики
ВТБ прогнозирует, что зимой ставки по вкладам в России достигнут пика — до 21–22%, а по акциям до 25%. В 2024 году ключевая ставка останется высокой, стабилизируя доходность депозитов. Эксперты советуют воспользоваться моментом для выгодного размещения средств на длительный срок.

В зимний период ставки по депозитам в России достигнут максимума, прогнозируют в ВТБ. Уже сейчас средние максимальные ставки в крупных банках превышают 20%, а к концу года могут подняться до 21–22%. В следующем году резких изменений не ожидается, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Высокие ставки по вкладам в 2024 году объясняются рекордным уровнем ключевой ставки. Аналитики банка отмечают, что инфляция продолжает оставаться значительной. В случае дальнейшего обострения ситуации регулятор может поднять ключевую ставку до 23% к декабрю. Это, в свою очередь, заставит банки увеличить доходность по депозитам до 21–22% годовых, а по специальным акциям — до 24–25%.

«Мы не прогнозируем резкого снижения ставок в следующем году. Ключевая ставка, скорее всего, сохранится на высоком уровне, что обеспечит доходность вкладов в диапазоне 19–20%. Лучшие предложения достигнут 23–24%, а в отдельных случаях — даже 25%. Такие уровни уникальны для российского рынка, но впоследствии начнут стабилизироваться и плавно снижаться. Зима 2023–2024 годов — идеальное время для размещения сбережений на средние и длительные сроки, чтобы максимально выгодно инвестировать средства», — заявил Георгий Горшков.

В конце 2023 года банки стали активнее предлагать среднесрочные (от 6 месяцев до года) и долгосрочные (1–3 года) вклады, увеличив их долю в портфеле ВТБ до 66%, что соответствует общему тренду на рынке. Доля краткосрочных депозитов при этом снизилась до 13%.

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#Анна Селищева#Экономика#Аналитика#Россия#ВТБ#Финансы#Вклады#Аналитики#Проценты#Проценты по вкладам
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