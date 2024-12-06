В Белгородской области требуется восстановить 6 тысяч домов и квартир

От белгородцев тем временем продолжают поступать жалобы на темпы и качество работ по восстановлению. Так, дом на Благодатной, 263 в Дубовом попал под обстрел три месяца назад, но фасад до сих пор не отремонтирован. Глава региона заявил, что облицовочная плитка должна прийти на следующей неделе, её заказал подрядчик.