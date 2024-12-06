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Posted 6 декабря, 06:25

Published 6 декабря, 06:25

Modified 6 декабря, 06:27

Updated 6 декабря, 06:27

В Белгородской области требуется восстановить 6 тысяч домов и квартир

В Белгородской области требуется восстановить 6 тысяч домов и квартир

6 декабря 2024, 06:25
Фото: 1MI.
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Новости Белгорода
К некоторым домам не приступили до сих пор, признаёт губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, продолжается оценка автомобилей, попавших под обстрелы и атаки беспилотников. Только после неё владельцам могут начислить компенсацию.

На сегодняшний день в Белгородской области остаётся 6 тысяч домов и квартир, которые требуют восстановления после атак ВСУ. Статистику во время утреннего видеообращения озвучил губернатор.

По его словам, к некоторым домам не приступили до сих пор. Одна из причин — оперативная обстановка. В некоторых случаях до жилья пока не дошла очередь. Однако тепловой контур в домах стараются закрыть в первую очередь.

От белгородцев тем временем продолжают поступать жалобы на темпы и качество работ по восстановлению. Так, дом на Благодатной, 263 в Дубовом попал под обстрел три месяца назад, но фасад до сих пор не отремонтирован. Глава региона заявил, что облицовочная плитка должна прийти на следующей неделе, её заказал подрядчик.

Помимо домов, под удары попадают и автомобили. За повреждённый транспорт можно получить компенсацию, однако сначала специалисты должны провести оценку — только после неё начислят деньги.

Ранее стало известно, что всего в Белгородской области с 2022 года разрушено более 38 тысяч домов и квартир.

Один дом сгорел, второй частично разрушен после атак ВСУ в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление#Восстановление домов
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