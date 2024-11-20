Гладков: с мирной повесткой справляемся, с военной — есть проблемы

Posted 20 ноября, 11:23
Published 20 ноября, 11:23
Modified 20 ноября, 11:28
Updated 20 ноября, 11:28
В ходе пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что к 2024 году в регионе удалось улучшить все сферы мирной повестки. Однако военная повестка к текущему году только ухудшилась.
Он отметил, что из-за сложной оперативной обстановки в регионе оказались разрушены около 38 тысячи домов и квартир. На сегодняшний день из них удалось восстановить около 32 тысячи.
«С 2022 года в нашей жизни две составляющие: война и мир. Если говорить о мирной повестке — планы сбылись. То, что планировали в 2024 году, мы реализовали. Если касаться военной повестки, я согласен, очень тяжёлое начало года. Мы ещё таких тяжелых моментов не переживали. На сегодняшний день более 38 тысяч домов и квартир разрушено, более 32 тысяч мы восстановили. Но опять — более 6 тысяч ещё в работе. И никого не интересует, сколько восстановили. Жители требуют быстрейшего восстановления этих 6 тысяч квартир. Мы не можем говорить: „Мы такие молодцы, сделали много“. Мы не сделали ещё много по объективным причинам. Поэтому могу сказать об одном — работа была проведена огромная», — добавил глава региона.