bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 11:23

Published 20 ноября, 11:23

Modified 20 ноября, 11:28

Updated 20 ноября, 11:28

Гладков рассказал о тяжёлом 2024 годе в Белгородской области в военной повестке

Гладков: с мирной повесткой справляемся, с военной — есть проблемы

20 ноября 2024, 11:23
Фото: 1MI.

Гладков рассказал о тяжёлом 2024 годе в Белгородской области в военной повестке

За всё время в Белгородской области от атак ВСУ пострадали 38 тысяч домов и квартир. Большую часть из них уже успели восстановить, однако повреждённые здания ещё есть. Подробности сообщил губернатор во время пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что к 2024 году в регионе удалось улучшить все сферы мирной повестки. Однако военная повестка к текущему году только ухудшилась.

Он отметил, что из-за сложной оперативной обстановки в регионе оказались разрушены около 38 тысячи домов и квартир. На сегодняшний день из них удалось восстановить около 32 тысячи.

«С 2022 года в нашей жизни две составляющие: война и мир. Если говорить о мирной повестке — планы сбылись. То, что планировали в 2024 году, мы реализовали. Если касаться военной повестки, я согласен, очень тяжёлое начало года. Мы ещё таких тяжелых моментов не переживали. На сегодняшний день более 38 тысяч домов и квартир разрушено, более 32 тысяч мы восстановили. Но опять — более 6 тысяч ещё в работе. И никого не интересует, сколько восстановили. Жители требуют быстрейшего восстановления этих 6 тысяч квартир. Мы не можем говорить: „Мы такие молодцы, сделали много“. Мы не сделали ещё много по объективным причинам. Поэтому могу сказать об одном — работа была проведена огромная», — добавил глава региона.
В «Эфко» уточнили информацию о последствиях атак ВСУ на заводы
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ ударили дронами по шести удалённым от госграницы регионам: где перехватили атакиСтало известно о ещё одном пострадавшем из-за атак ВСУ на Белгородскую областьЧто известно об атаках БПЛА на заводы в Белгородской и Воронежской областях?
#Александра Склярова#Белгородская область#Подготовка#Белгород#Вячеслав Гладков#Военная подготовка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика