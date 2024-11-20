Гладков: с мирной повесткой справляемся, с военной — есть проблемы

Гладков рассказал о тяжёлом 2024 годе в Белгородской области в военной повестке

За всё время в Белгородской области от атак ВСУ пострадали 38 тысяч домов и квартир. Большую часть из них уже успели восстановить, однако повреждённые здания ещё есть. Подробности сообщил губернатор во время пресс-конференции.