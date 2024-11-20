ВСУ ударили дронами по шести удалённым от госграницы регионам: где перехватили атаки

20 БПЛА сбили в Новгородской области, сообщает Минобороны РФ. Ночью губернатор региона Андрей Никитин заявлял, что пострадавших и жертв нет. Тем не менее жителей одного из посёлков пришлось разместить в пункте временного пребывания.