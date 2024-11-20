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Posted 20 ноября, 08:46

Published 20 ноября, 08:46

Modified 20 ноября, 08:46

Updated 20 ноября, 08:46

ВСУ выпустили по РФ ночью 44 дрона

ВСУ ударили дронами по шести удалённым от госграницы регионам: где перехватили атаки

20 ноября 2024, 08:46
Фото: 1MI. ВСУ выпустили по РФ ночью 44 дрона

За ночь на территории России уничтожили и перехватили 44 дрона ВСУ

Сюжет
Приграничье
Минувшей ночью перехвачено 44 украинских беспилотника. Под удар попали девять регионов, включая Белгородскую и Московскую области. Четыре БПЛА также сбили над Орловской областью, сообщили журналисты «Орелtimes» со ссылкой на губернатора Клычкова.

За минувшую ночь над территорией России уничтожено 44 БПЛА самолётного типа. Причём противник ударил дронами по шести удалённым от госграницы регионам.

Так, над Орловской областью система ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. На земле не зафиксировано каких-либо повреждений.

20 БПЛА сбили в Новгородской области, сообщает Минобороны РФ. Ночью губернатор региона Андрей Никитин заявлял, что пострадавших и жертв нет. Тем не менее жителей одного из посёлков пришлось разместить в пункте временного пребывания.

По три БПЛА уничтожено в Тульской и Тверской областях, по два — в Московской и Смоленской.

Остальные дроны сбивали в приграничье: пять — в Курской области, три — в Белгородской, два — в Брянской.

Что известно об атаках БПЛА на заводы в Белгородской и Воронежской областях?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Орловская область#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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