ВСУ ударили дронами по шести удалённым от госграницы регионам: где перехватили атаки

Posted 20 ноября, 08:46
Published 20 ноября, 08:46
Modified 20 ноября, 08:46
Updated 20 ноября, 08:46
За минувшую ночь над территорией России уничтожено 44 БПЛА самолётного типа. Причём противник ударил дронами по шести удалённым от госграницы регионам.
Так, над Орловской областью система ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. На земле не зафиксировано каких-либо повреждений.
20 БПЛА сбили в Новгородской области, сообщает Минобороны РФ. Ночью губернатор региона Андрей Никитин заявлял, что пострадавших и жертв нет. Тем не менее жителей одного из посёлков пришлось разместить в пункте временного пребывания.
По три БПЛА уничтожено в Тульской и Тверской областях, по два — в Московской и Смоленской.
Остальные дроны сбивали в приграничье: пять — в Курской области, три — в Белгородской, два — в Брянской.