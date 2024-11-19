ВСУ ударили по двум населённым пунктам в Белгородской области: есть ли последствия?

Posted 19 ноября, 13:48
Published 19 ноября, 13:48
Modified 19 ноября, 13:50
Updated 19 ноября, 13:50
Украинские дроны атаковали два населённых пункта Белгородской области. Пострадавших нет, но есть разрушения.
В Борисовке Борисовского района посекло фасад и частично разрушило крышу инфраструктурного объекта. Также в посёлке повреждены три легковых авто, ЛЭП и частный дом. Часть населённого пункта временно осталась без света.
FPV-дрон атаковал домовладение в Устинке Белгородского района. В здании выбило окна.
Фотографию одного из пострадавших в результате атак домов белгородцев опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.