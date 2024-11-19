bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 13:48

Published 19 ноября, 13:48

Modified 19 ноября, 13:50

Updated 19 ноября, 13:50

Пострадавший при обстреле дом

ВСУ ударили по двум населённым пунктам в Белгородской области: есть ли последствия?

19 ноября 2024, 13:48
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Пострадавший при обстреле дом

ВСУ атаковали Борисовку и Устинку в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Два населённых пункта Белгородской области попали под удар трёх дронов ВСУ. Предварительно, среди мирных жителей никто не пострадал, однако есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Украинские дроны атаковали два населённых пункта Белгородской области. Пострадавших нет, но есть разрушения.

В Борисовке Борисовского района посекло фасад и частично разрушило крышу инфраструктурного объекта. Также в посёлке повреждены три легковых авто, ЛЭП и частный дом. Часть населённого пункта временно осталась без света.

FPV-дрон атаковал домовладение в Устинке Белгородского района. В здании выбило окна.

Фотографию одного из пострадавших в результате атак домов белгородцев опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ впервые атаковали дальнобойными ракетами ATACMS цель на территории России
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы из приграничья остались без автобуса из-за бесконечных атак ВСУГладков рассказал о новой атаке ВСУ на БелгородЖилые дома и дорога получили серьёзные повреждения под Белгородом из-за ВСУ
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика