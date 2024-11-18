Жилые дома и дорога получили серьёзные повреждения под Белгородом из-за ВСУ

Posted 18 ноября, 19:10
Published 18 ноября, 19:10
Modified 18 ноября, 19:12
Updated 18 ноября, 19:12
Вечером 18 ноября под атаку ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал, но есть разрушения.
В результате прилёта боеприпаса в двух жилых домах пробило кровлю, выбило окна, посекло фасады и заборы. Также на дороге пострадало дорожное полотно.
Отметим, что этим же вечером под ударом оказались населённые пункты Белгородского и Борисовского районов. В результате одного удара дрона пострадал водитель пассажирского автобуса: его со слепым осколочным ранением ноги доставили в горбольницу №2 Белгорода.
В других населённых пунктах никто не пострадал, но там зафиксировали ряд разрушений.