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Posted 18 ноября, 19:10

Published 18 ноября, 19:10

Modified 18 ноября, 19:12

Updated 18 ноября, 19:12

Жилые дома и дорога получили серьёзные повреждения под Белгородом из-за ВСУ

Жилые дома и дорога получили серьёзные повреждения под Белгородом из-за ВСУ

18 ноября 2024, 19:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
ВСУ в пятый раз за вечер атаковали Белгородскую область. На этот раз под удар попал Шебекинский округ. Подробнее о произошедшем рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером 18 ноября под атаку ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал, но есть разрушения.

В результате прилёта боеприпаса в двух жилых домах пробило кровлю, выбило окна, посекло фасады и заборы. Также на дороге пострадало дорожное полотно.

Отметим, что этим же вечером под ударом оказались населённые пункты Белгородского и Борисовского районов. В результате одного удара дрона пострадал водитель пассажирского автобуса: его со слепым осколочным ранением ноги доставили в горбольницу №2 Белгорода.

В других населённых пунктах никто не пострадал, но там зафиксировали ряд разрушений.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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