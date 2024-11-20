bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 09:30

Published 20 ноября, 09:30

Modified 20 ноября, 09:31

Updated 20 ноября, 09:31

Завод «Эфко» в Алексеевке

В «Эфко» уточнили информацию о последствиях атак ВСУ на заводы

20 ноября 2024, 09:30
Фото: «Яндекс.Карты». Завод «Эфко» в Алексеевке

Шесть предприятий «Эфко» повреждены после атак беспилотников ВСУ

Во вторник, 19 ноября, Вооружённые силы Украины ударили по предприятиям в Белгородской и Воронежской областях. В ГК «Эфко» прокомментировали случившееся и рассказали, в каком сейчас состоянии повреждённые заводы.

В результате вечерних атак ВСУ 19 ноября повреждения получили шесть предприятий Группы компаний «Эфко». Часть из них находится в Алексеевке Белгородской области, другая — в Каменке Воронежской области. Сейчас руководство подсчитывает ущерб, некоторые заводы временно приостановили свою работу.

«Делаем всё возможное, чтобы выполнить обязательства по поставкам перед партнёрами. Жертв и пострадавших, к счастью, нет», — говорится в сообщении «Эфко». Его компания опубликовала на своих страницах в соцсетях.

В белгородской Алексеевке находятся штаб-квартира совета директоров группы компаний и пять предприятий «Эфко».

Известно, что к числу пострадавших площадок, остановивших производство, также относится алексеевское предприятие компании «Виола». Работу планировали возобновить уже сегодня.

Что известно об атаках БПЛА на заводы в Белгородской и Воронежской областях?
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ ударили дронами по шести удалённым от госграницы регионам: где перехватили атакиСтало известно о ещё одном пострадавшем из-за атак ВСУ на Белгородскую областьЧто известно об атаках БПЛА на заводы в Белгородской и Воронежской областях?
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Воронежская область#Атака#Промышленные площадки#Разрушения#БПЛА#ГК Эфко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика