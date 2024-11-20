В «Эфко» уточнили информацию о последствиях атак ВСУ на заводы

Posted 20 ноября, 09:30
Published 20 ноября, 09:30
Modified 20 ноября, 09:31
Updated 20 ноября, 09:31
В результате вечерних атак ВСУ 19 ноября повреждения получили шесть предприятий Группы компаний «Эфко». Часть из них находится в Алексеевке Белгородской области, другая — в Каменке Воронежской области. Сейчас руководство подсчитывает ущерб, некоторые заводы временно приостановили свою работу.
«Делаем всё возможное, чтобы выполнить обязательства по поставкам перед партнёрами. Жертв и пострадавших, к счастью, нет», — говорится в сообщении «Эфко». Его компания опубликовала на своих страницах в соцсетях.
В белгородской Алексеевке находятся штаб-квартира совета директоров группы компаний и пять предприятий «Эфко».
Известно, что к числу пострадавших площадок, остановивших производство, также относится алексеевское предприятие компании «Виола». Работу планировали возобновить уже сегодня.