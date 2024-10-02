Трое раненых, разрушены храм и Братская могила: что произошло в Белгородской области

Posted 2 октября, 07:31
Published 2 октября, 07:31
Modified 2 октября, 18:45
Updated 2 октября, 18:45
С утра 1 по утро 2 октября в Белгородской области атакам ВСУ подверглись пять районов. Всего по региону выпустили 96 снарядов и 20 беспилотников. Последствий нет только в Грайворонском горокруге, следует из сводки оперштаба.
Ранены за сутки три человека. Это водитель грузовика в Черемошном и мужчина и женщина в Тишанке. Мужчины остаются в больнице, женщина написала отказ от госпитализации.
В Волоконовском районе после артобстрела разрушения есть в Свято-Никольском храме, на Братской могиле, в Доме культуры. Также повреждены частный дом и машина. После атаки FPV-дрона пострадал соцобъект.
В Белгородском районе повреждены девять частных домов и три машины. Грузовик, в котором был пострадавший водитель, после атаки дрона полностью сгорел.
В Шебекинском горокруге под удар попали легковой автомобиль, частный дом и одно из предприятий. В Краснояружском районе пострадали два частных дома и машина.
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