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Posted 2 октября, 07:31

Published 2 октября, 07:31

Modified 2 октября, 18:45

Updated 2 октября, 18:45

По Белгородской области за день выпустили почти 100 снарядов

Трое раненых, разрушены храм и Братская могила: что произошло в Белгородской области

2 октября 2024, 07:31
Фото: 1MI
По Белгородской области за день выпустили почти 100 снарядов

ВСУ за день выпустили по Белгородской области 96 снарядов и 20 беспилотников

Сюжет
Обстрел
За сутки под удар ВСУ попали пять районов. Есть пострадавшие: три человека ранены из-за атак дронов. Кроме того, выявлены разрушения, сообщили в оперштабе.

С утра 1 по утро 2 октября в Белгородской области атакам ВСУ подверглись пять районов. Всего по региону выпустили 96 снарядов и 20 беспилотников. Последствий нет только в Грайворонском горокруге, следует из сводки оперштаба.

Ранены за сутки три человека. Это водитель грузовика в Черемошном и мужчина и женщина в Тишанке. Мужчины остаются в больнице, женщина написала отказ от госпитализации.

В Волоконовском районе после артобстрела разрушения есть в Свято-Никольском храме, на Братской могиле, в Доме культуры. Также повреждены частный дом и машина. После атаки FPV-дрона пострадал соцобъект.

В Белгородском районе повреждены девять частных домов и три машины. Грузовик, в котором был пострадавший водитель, после атаки дрона полностью сгорел.

В Шебекинском горокруге под удар попали легковой автомобиль, частный дом и одно из предприятий. В Краснояружском районе пострадали два частных дома и машина.

Храм и братская могила в Белгородской области пострадали при обстреле ВСУ
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