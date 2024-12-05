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Posted 5 декабря, 14:18

Published 5 декабря, 14:18

Modified 5 декабря, 14:20

Updated 5 декабря, 14:20

Атакам дронов подверглись три населённых пункта

Под Белгородом ехавший по дороге автомобиль попал под атаку дрона

5 декабря 2024, 14:18
Фото: 1MI. Атакам дронов подверглись три населённых пункта

ВСУ атаковали беспилотниками три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Серьёзно повреждены автомобили, также атаке БПЛА подвергся частный дом. Под удар попали Белгородский и Борисовский районы, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе дрон ВСУ атаковал ехавший автомобиль. Произошёл взрыв, транспорт сильно повреждён. Происшествие случилось в районе села Ровенек.

Ещё одна машина пострадала в Берёзовке в Борисовском районе. Там три дрона-камикадзе ударили по частному сектору. В домах, судя по всему, разрушений нет.

Частный дом пострадал в хуторе Климовое в том же Борисовском районе. На него с беспилотника сбросили взрывное устройство. В доме разрушена кровля.

По предварительным данным, раненых среди мирных жителей нет.

Напомним, что четыре человека сегодня пострадали при двух обстрелах Шебекино. Мужчины получили осколочные ранения и черепно-мозговые травмы. Ещё три человека пострадали при атаках на Шебекино накануне.

Четыре человека ранены после обстрелов Шебекино в Белгородской области
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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