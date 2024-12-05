Под Белгородом ехавший по дороге автомобиль попал под атаку дрона

Posted 5 декабря, 14:18
Published 5 декабря, 14:18
Modified 5 декабря, 14:20
Updated 5 декабря, 14:20
В Белгородском районе дрон ВСУ атаковал ехавший автомобиль. Произошёл взрыв, транспорт сильно повреждён. Происшествие случилось в районе села Ровенек.
Ещё одна машина пострадала в Берёзовке в Борисовском районе. Там три дрона-камикадзе ударили по частному сектору. В домах, судя по всему, разрушений нет.
Частный дом пострадал в хуторе Климовое в том же Борисовском районе. На него с беспилотника сбросили взрывное устройство. В доме разрушена кровля.
По предварительным данным, раненых среди мирных жителей нет.
Напомним, что четыре человека сегодня пострадали при двух обстрелах Шебекино. Мужчины получили осколочные ранения и черепно-мозговые травмы. Ещё три человека пострадали при атаках на Шебекино накануне.