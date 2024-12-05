Довело подорожание? Белгородец украл 63 пачки сливочного масла и продал его на рынке

Posted 5 декабря, 13:40
Published 5 декабря, 13:40
Modified 5 декабря, 13:40
Updated 5 декабря, 13:40
Как выяснило следствие, 42-летний ранее судимый житель Белгорода совершил две кражи из супермаркетов. Всего ему удалось незаметно вынести из магазинов 63 куска сливочного масла. Общая сумма ущерба составила примерно 14 тысяч рублей. Масло мужчина в итоге перепродал на рынке.
В отношении белгородца возбудили сразу два уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
В настоящее время правоохранители выясняют, не был ли белгородец причастен и к другим аналогичным преступлениям.
Отметим, что в последнее время цены на сливочное масло значительно выросли. Впрочем, белгородцы воровали этот товар из магазинов и до его подорожания.