Масло не на первом месте: топ-5 подорожавших продуктов в Белгородской области

Posted 28 ноября, 14:03
Published 28 ноября, 14:03
Modified 28 ноября, 14:03
Updated 28 ноября, 14:03
В рейтинге самых подорожавших за прошедшую неделю продуктов в Белгородской области лидируют свежие огурцы. По данным Белгородстата, их цена выросла на 3,82%. На втором месте расположились помидоры с прибавкой в 3,56%.
Третью строчку заняла белокочанная капуста, увеличившись в стоимости на 2,35%. А вот сливочное масло, обсуждения цены которой вызвало такие бурления среди белгородцев, попала лишь на четвёртое место с плюсом в 2,22%. Замкнул топ-5 репчатый лук, подорожав на 1,6%.
Не вошли в топ, но тоже достойны упоминания ржаной и ржано-пшеничный хлеб (+1,5%), картофель (+1,49%), столовая свёкла (+1,26%) и морковь (+1,24%).
Подешевели в регионе чёрный байховый чай — на 1,77% и яблоки — на 1,33%.