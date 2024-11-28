Масло не на первом месте: топ-5 подорожавших продуктов в Белгородской области

Третью строчку заняла белокочанная капуста, увеличившись в стоимости на 2,35%. А вот сливочное масло, обсуждения цены которой вызвало такие бурления среди белгородцев, попала лишь на четвёртое место с плюсом в 2,22%. Замкнул топ-5 репчатый лук, подорожав на 1,6%.