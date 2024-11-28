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Posted 28 ноября, 14:03

Published 28 ноября, 14:03

Modified 28 ноября, 14:03

Updated 28 ноября, 14:03

В лидеры по подорожанию вновь вышли огурцы

Масло не на первом месте: топ-5 подорожавших продуктов в Белгородской области

28 ноября 2024, 14:03
Фото: 1MI. В лидеры по подорожанию вновь вышли огурцы

Сильнее всего за неделю в Белгородской области подорожали огурцы

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Новости Белгорода
Цены на продукты в регионы продолжают расти. Бел.Ру проанализировало данные Белгородстата и сделало рейтинг продуктов, стоимость которых изменилась за неделю сильнее всего. Сливочное масло даже не вошло в тройку лидеров.

В рейтинге самых подорожавших за прошедшую неделю продуктов в Белгородской области лидируют свежие огурцы. По данным Белгородстата, их цена выросла на 3,82%. На втором месте расположились помидоры с прибавкой в 3,56%.

Третью строчку заняла белокочанная капуста, увеличившись в стоимости на 2,35%. А вот сливочное масло, обсуждения цены которой вызвало такие бурления среди белгородцев, попала лишь на четвёртое место с плюсом в 2,22%. Замкнул топ-5 репчатый лук, подорожав на 1,6%.

Не вошли в топ, но тоже достойны упоминания ржаной и ржано-пшеничный хлеб (+1,5%), картофель (+1,49%), столовая свёкла (+1,26%) и морковь (+1,24%).

Подешевели в регионе чёрный байховый чай — на 1,77% и яблоки — на 1,33%.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Капуста#Продукты#Масло#Цены#Новости Белгорода#Помидоры#Огурцы#Белгород
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