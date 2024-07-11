В Белгородской области средняя цена на сливочное масло за год выросла на 15,2%

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Несколько недель назад белгородцы высказали своё возмущение по поводу роста цен на некоторые продукты. Например, на сливочное масло — пачка с названием «Валуйское» (180 г) подорожала сразу на 50 рублей.
На обращение ответил глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов. По его словам, согласно действующему законодательству, предприятия могут самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию, исходя из стоимости сырья, расходов на доставку, коммунальные услуги, зарплаты сотрудников и других факторов.
Журналисты Бел.Ру направили запрос в Белгородстат и выяснили, насколько изменилась стоимость сливочного масла за год. По данным ведомства, средняя потребительская цена в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года на продукцию выросла на 15,2%.
В целом в июне текущего года средняя стоимость сливочного масла в Белгородской области составила 792 рубля 69 копеек за килограмм.