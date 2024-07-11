В Белгородской области средняя цена на сливочное масло за год выросла на 15,2%

Журналисты Бел.Ру направили запрос в Белгородстат и выяснили, насколько изменилась стоимость сливочного масла за год. По данным ведомства, средняя потребительская цена в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года на продукцию выросла на 15,2%.