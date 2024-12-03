Космический астероид скоро упадёт на территорию России

Хорошо видно будет его падение в радиусе 500 километров. Если расстояние будет больше 500, но меньше 700 километров, метеорит тоже можно будет разглядеть, только очень низко над горизонтом. До 1000 километров будет видна вспышка, возможно, на севере Байкала и в Чите даже удастся её снять.