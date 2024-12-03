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Posted 3 декабря, 14:01

Published 3 декабря, 14:01

Modified 3 декабря, 14:01

Updated 3 декабря, 14:01

Ожидается падение астероида «C0WEPC5»

Космический астероид скоро упадёт на территорию России

3 декабря 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney. Ожидается падение астероида «C0WEPC5»
Вторник, 3 декабря, закончится ярко, особенно для любителей астрономии. Через считанные часы на территорию России упадёт космическое тело — астероид «C0WEPC5», сообщает РБК. Когда он войдёт в атмосферу и где приземлится?

Войдёт в земную атмосферу небольшой астероид в 19:17 по московскому времени, сообщили в Уральском федеральном университете. Сначала предполагалось, что он сгорит при падении, но, скорее всего, остатки небесного тела достигнут поверхности.

Ожидается, что «C0WEPC5» упадёт в Якутии, рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский, между населёнными пунктами Олёкминск и Ленск.

Хорошо видно будет его падение в радиусе 500 километров. Если расстояние будет больше 500, но меньше 700 километров, метеорит тоже можно будет разглядеть, только очень низко над горизонтом. До 1000 километров будет видна вспышка, возможно, на севере Байкала и в Чите даже удастся её снять.

Место падения астероида "C0WEPC5" в ЯкутииМесто падения астероида "C0WEPC5" в Якутии
Место падения астероида «C0WEPC5» в ЯкутииМесто падения астероида «C0WEPC5» в Якутии
Место падения астероида "C0WEPC5" в Якутии. Фото: группа "AstroAlert | Наблюдательная астрономия"
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#Валерия Колесникова#Общество#Россия#Космос#Якутия#Астероид
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