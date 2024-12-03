Космический астероид скоро упадёт на территорию России

Posted 3 декабря, 14:01
Published 3 декабря, 14:01
Modified 3 декабря, 14:01
Updated 3 декабря, 14:01
Войдёт в земную атмосферу небольшой астероид в 19:17 по московскому времени, сообщили в Уральском федеральном университете. Сначала предполагалось, что он сгорит при падении, но, скорее всего, остатки небесного тела достигнут поверхности.
Ожидается, что «C0WEPC5» упадёт в Якутии, рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский, между населёнными пунктами Олёкминск и Ленск.
Хорошо видно будет его падение в радиусе 500 километров. Если расстояние будет больше 500, но меньше 700 километров, метеорит тоже можно будет разглядеть, только очень низко над горизонтом. До 1000 километров будет видна вспышка, возможно, на севере Байкала и в Чите даже удастся её снять.