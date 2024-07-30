Наземный телескоп «сфотографировал» космический корабль, застрявший в космосе

Космокорабль прибыл на станцию ещё в начале июня, состыковавшись с передним портом на одном из модулей. Сейчас он продолжает находиться в космосе из-за проблем с двигателем и несколькими утечками. Вместе с ним в космосе застряли и два астронавта, которые уже два месяца не могут вернуться на Землю.