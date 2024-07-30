Наземный телескоп «сфотографировал» космический корабль, застрявший в космосе

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Инфракрасные телескопы в дневное время суток отсканировали небо и зафиксировали приближающийся к МКС космический корабль Starliner компании Boeing. Заснять объект удалось благодаря технологии дневного слежения за спутниками, которая расположена в штате Нью-Мексико.
Благодаря данной технологии время, в которое можно наблюдать за спутниками с земли, сильно увеличится: вместо периода времени во время заката и рассвета, смотреть за космическими объектами можно будет на протяжении всего светового дня.
Космокорабль прибыл на станцию ещё в начале июня, состыковавшись с передним портом на одном из модулей. Сейчас он продолжает находиться в космосе из-за проблем с двигателем и несколькими утечками. Вместе с ним в космосе застряли и два астронавта, которые уже два месяца не могут вернуться на Землю.
Напомним, что в конце августа жители Земли смогут увидеть приближающийся европейский зонд Jupiter Icy Moons Explorer. Для этого понадобятся мощный бинокль или телескоп.