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Наземный телескоп «сфотографировал» космический корабль, застрявший в космосе

Наземный телескоп «сфотографировал» космический корабль, застрявший в космосе

30 июля 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
Наземный телескоп смог заснять приближающийся к МКС космический корабль, который уже два месяца не может вернуться на Землю из-за проблем с двигателем. Кадры показали на сайте Space.

Инфракрасные телескопы в дневное время суток отсканировали небо и зафиксировали приближающийся к МКС космический корабль Starliner компании Boeing. Заснять объект удалось благодаря технологии дневного слежения за спутниками, которая расположена в штате Нью-Мексико.

Благодаря данной технологии время, в которое можно наблюдать за спутниками с земли, сильно увеличится: вместо периода времени во время заката и рассвета, смотреть за космическими объектами можно будет на протяжении всего светового дня.

Космокорабль прибыл на станцию ещё в начале июня, состыковавшись с передним портом на одном из модулей. Сейчас он продолжает находиться в космосе из-за проблем с двигателем и несколькими утечками. Вместе с ним в космосе застряли и два астронавта, которые уже два месяца не могут вернуться на Землю.

Космический корабльКосмический корабль
Космический корабль
Фото: Space

Напомним, что в конце августа жители Земли смогут увидеть приближающийся европейский зонд Jupiter Icy Moons Explorer. Для этого понадобятся мощный бинокль или телескоп.

В конце августа космический корабль пройдёт в опасной близости с Землёй
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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