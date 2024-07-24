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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Учёные обнаружили в космосе новую чёрную дыру

Учёные обнаружили в космосе новую чёрную дыру

24 июля 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney
Учёные рассказали о новой находке: в соседней галактике обнаружилась ещё одна чёрная дыра большого размера. Подробнее о своём исследовании они рассказали в Astrophysical Journal.

Учёные обратили внимание на группу звёзд, которая находится в Млечном пути рядом с чёрной дырой Стрелец А, и в ходе исследования обнаружили в этом регионе ещё одну крупную чёрную дыру. Находка, представляющая из себя дыру промежуточной массы, расположена между сверхмассивными чёрными дырами и объектами звёздной массы.

Обнаруженная учёными дыра находится достаточно близко к нашей галактике — всего в 0,1 светового года. Раньше предполагалось, что это звёздное скопление двигается беспорядочно, однако теперь удалось установить, что они движутся вокруг центра галактики по существующему «плану».

Всего за время исследования учёные пришли к двум выводам:

  • закономерное движение звёзд связано с чёрной дырой Стрелец А;
  • внутри группы звёзд есть средняя по размеру чёрная дыра, которая помогает сохранять скоплению небольшую форму.

Учёные полагают, что это звёздное скопление играет ключевую роль в развитии центральной черной дыры в нашей галактике. Скопление удалось обнаружить порядка 20 лет назад, но изучить до конца его ещё не удалось.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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