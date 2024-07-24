Учёные обнаружили в космосе новую чёрную дыру

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Учёные обратили внимание на группу звёзд, которая находится в Млечном пути рядом с чёрной дырой Стрелец А, и в ходе исследования обнаружили в этом регионе ещё одну крупную чёрную дыру. Находка, представляющая из себя дыру промежуточной массы, расположена между сверхмассивными чёрными дырами и объектами звёздной массы.
Обнаруженная учёными дыра находится достаточно близко к нашей галактике — всего в 0,1 светового года. Раньше предполагалось, что это звёздное скопление двигается беспорядочно, однако теперь удалось установить, что они движутся вокруг центра галактики по существующему «плану».
Всего за время исследования учёные пришли к двум выводам:
Учёные полагают, что это звёздное скопление играет ключевую роль в развитии центральной черной дыры в нашей галактике. Скопление удалось обнаружить порядка 20 лет назад, но изучить до конца его ещё не удалось.