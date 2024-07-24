Учёные обнаружили в космосе новую чёрную дыру

Учёные обратили внимание на группу звёзд, которая находится в Млечном пути рядом с чёрной дырой Стрелец А, и в ходе исследования обнаружили в этом регионе ещё одну крупную чёрную дыру. Находка, представляющая из себя дыру промежуточной массы, расположена между сверхмассивными чёрными дырами и объектами звёздной массы.