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Published Сегодня, 07:44

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Как полярное сияние выглядит из космоса? Видео явления показали в Сети

Как полярное сияние выглядит из космоса? Видео явления показали в Сети

30 июля 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Кадры с зелёным полярным сиянием в космосе показал один из астронавтов. На снимках также оказались видны звёзды, метеоры и спутники.

Астронавт Мэтью Доминик показал в запрещённой в России социальной сети, как выглядит полярное сияние из космоса. Таймлапс командир миссии SpaceX Crew-8 сделал перед восходом солнца.

На снимках видны звёзды, спутники, следы от метеоров и, наконец, зеленоватое полярное сияние. Это атмосферное оптическое явление появляется из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Отметим, что в текущем году полярные сияния случаются чаще: связано это с тем, что горячая звезда достигла своего пика активности в очередном цикле.

Таймлапс с полярным сиянием из космоса
Видео: hightech.fm

Ранее жителям планеты также показали несколько интересных кадров из космоса: космические телескопы запечатлели далёкую галактику, а также штормы и облачные структуры, происходящие на Юпитере.

Учёные показали завораживающие снимки Юпитера и далёкой галактики
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#Александра Склярова#Видео#Наука#КЦ
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