Как полярное сияние выглядит из космоса? Видео явления показали в Сети

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Астронавт Мэтью Доминик показал в запрещённой в России социальной сети, как выглядит полярное сияние из космоса. Таймлапс командир миссии SpaceX Crew-8 сделал перед восходом солнца.
На снимках видны звёзды, спутники, следы от метеоров и, наконец, зеленоватое полярное сияние. Это атмосферное оптическое явление появляется из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
Отметим, что в текущем году полярные сияния случаются чаще: связано это с тем, что горячая звезда достигла своего пика активности в очередном цикле.
Ранее жителям планеты также показали несколько интересных кадров из космоса: космические телескопы запечатлели далёкую галактику, а также штормы и облачные структуры, происходящие на Юпитере.